Аренда квартир в российских городах стала дешевле

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В начале января 2025 года средняя стоимость аренды квартир в России составила 36 тысяч рублей, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом, но на 1,6% меньше по сравнению с декабрем. Эти данные были предоставлены пресс-службой сервиса "Яндекс Аренда".

Фото: commons.wikimedia.org by Шакура, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жильё

Медианные ставки долгосрочной аренды квартир в крупных городах варьировались следующим образом: студии — 31 тысяча рублей, однокомнатные квартиры — 32 тысячи рублей, двухкомнатные — 41 тысяча рублей и трехкомнатные — 57 тысяч рублей, сообщает Газета.Ru.

Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков объяснил небольшое снижение цен в начале года тем, что многие владельцы квартир временно прекратили поиск арендаторов и сняли объявления с публикации. В результате, в крупных городах предложение квартир изменилось незначительно: число доступных лотов увеличилось всего на 2,3% по сравнению с декабрем 2024 года. Спрос на долгосрочную аренду также оставался невысоким, что позволило арендаторам найти более доступные варианты жилья с минимальной конкуренцией.

Самыми дорогими городами для аренды жилья в январе традиционно стали Москва (средняя цена аренды всех типов квартир — 90 тысяч рублей), Казань (50 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (45 тысяч рублей). Также высокие цены были зафиксированы в Екатеринбурге (36 тысяч рублей), Нижнем Новгороде и Новосибирске (по 35 тысяч рублей в обоих городах).

Наименьшие цены на аренду жилья наблюдались в Уфе, Воронеже и Красноярске. В начале января 2025 года медианная ставка в этих городах составляла 25 тысяч рублей для квартир с разным количеством комнат.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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