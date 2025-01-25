В шести российских городах стало выгоднее покупать двушки

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В январе 2025 года в шести городах-миллионниках средняя стоимость новых двухкомнатных квартир стала ниже. Наибольшее падение наблюдалось в Челябинске — на 5,9% до 9,6 млн рублей. Об этом сообщает сервис "Яндекс Недвижимость".

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новостройка

Цены на двухкомнатные квартиры также уменьшились в Уфе (на 1,5% до 8,2 млн рублей), Новосибирске (на 1,5% до 8,5 млн рублей), Волгограде (на 0,6% до 7,5 млн рублей), Ростове-на-Дону (на 0,5% до 7,7 млн рублей) и Екатеринбурге (на 0,2% до 8,9 млн рублей).

Однокомнатные квартиры в новостройках больше всего подешевели в Волгограде — на 3% до 5,6 млн рублей. Снижение цен также зафиксировано в Новосибирске (на 1,8% до 6 млн рублей), Уфе (на 1,4% до 5,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (на 0,5% до 7,5 млн рублей), сообщает Газета.Ru.

Студии сильнее всего упали в цене в Краснодаре — на 3,5% до 4,5 млн рублей в среднем, Москве — на 0,5% до 8,8 млн рублей и Воронеже — на 0,5% до 4,5 млн рублей.

Трёхкомнатные квартиры незначительно подешевели в Нижнем Новгороде (на 0,7% до 12,8 млн рублей в среднем) и Ростове-на-Дону (на 0,3% до 10 млн рублей).

В целом по России средняя стоимость квартир в новостройках всех типов выросла на 3%.

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отметил, что в январе 2025 года наблюдался небольшой рост полной стоимости квартир на первичном рынке во всех типах. Рост в большинстве городов-миллионников не превышал 3%, а в некоторых даже отмечалось снижение.

По словам Белокурова, почти во всех городах изменения были связаны с корректировкой структуры предложения. В начале года цены на квартиры в новостройках немного выросли из-за вывода на рынок объектов бизнес-класса и других высокобюджетных сегментов. Ожидается, что в ближайшее время увеличится число предложений со скидками и акциями на комфорт-класс, что может привести к колебаниям цен на массовое жилье.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



