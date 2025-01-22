В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Чехии государство получит право изымать частные земельные участки для нужд обороны. Сенат страны одобрил поправки к закону об обеспечении обороны, которые значительно расширяют полномочия Министерства обороны Чехии в этом вопросе, сообщает EADaily.

Фото: en.wikipedia.org Замок Окорж, Чехия

Теперь самые важные военные объекты, такие как склады боеприпасов, могут находиться исключительно в государственной собственности. В случае, если Минобороны не удастся договориться с частными владельцами земель в течение трех лет, оно получит возможность ограничить или даже изъять право собственности на эти участки. Поправка также предусматривает возможность предложить владельцам более высокие цены при выкупе земли. Однако принудительное изъятие будет возможным только в крайнем случае.

Эти меры обусловлены необходимостью исправить ситуацию, при которой государство не является владельцем всех земель под военными объектами. Так, в районах Тиниште-над-Орлици, Добронине, Чермне-над-Орлици и Травчицах часть территорий все еще принадлежит частным лицам, что представляет угрозу безопасности. В случае, если частные владельцы решат сдать эти участки в аренду или продать их, государство не сможет этому помешать, что создает потенциальные риски для обороноспособности страны.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее заявляла, что эти поправки необходимы, чтобы предотвратить передачу военных объектов в руки недружественно настроенных лиц, что может произойти, если участки под такие объекты будут принадлежать частным владельцам, особенно в условиях реституции. После одобрения Сенатом законопроект должен пройти через подпись президента.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.



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