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Как выбрать ковёр? Вот какие нюансы стоит обязательно учесть

1:28
Недвижимость

Какой материал для ковра лучше выбрать

Самое классическое и удачное сочетание — шерсть и шелк. Выбрав этот вариант для своей гостиной или спальни, вы не прогадаете ни в стиле, ни в тактильных ощущениях.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Шерстяной ковролин обладает мягкостью и естественным блеском. Приятная фактура добавит уюта в интерьер вашего дома. Кроме того, шерстяные ковры очень теплые, приятные на ощупь, износостойкие и хорошо впитывают звук. Цена на такие ковры даже выше, чем на шерстяные, но она оправдана.

Какую основу коврового покрытия лучше выбрать

Выберите джутовую основу для ковра. Джутовое волокно наиболее широко используется в ковроткачестве в качестве основы для ковров.

Дело в том, что джут зарекомендовал себя как качественный и износостойкий материал, который отлично удерживает ковролин от деформации и уменьшает скольжение по полу.

Как правильно выбрать ковер

Первое и самое главное, на что стоит обратить внимание при выборе — это обратная сторона ковра. Проверять точность рисунка нужно от лицевой стороны к оборотной. Рисунок на ковре должен быть ровным.

В помещениях с высокой проходимостью лучше стелить ковры с коротким ворсом. Ковер с длинным ворсом более уютный, поэтому его лучше всего размещать в спальнях.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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