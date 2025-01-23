Как выбрать ковёр? Вот какие нюансы стоит обязательно учесть

Самое классическое и удачное сочетание — шерсть и шелк. Выбрав этот вариант для своей гостиной или спальни, вы не прогадаете ни в стиле, ни в тактильных ощущениях.
Шерстяной ковролин обладает мягкостью и естественным блеском. Приятная фактура добавит уюта в интерьер вашего дома. Кроме того, шерстяные ковры очень теплые, приятные на ощупь, износостойкие и хорошо впитывают звук. Цена на такие ковры даже выше, чем на шерстяные, но она оправдана.
Выберите джутовую основу для ковра. Джутовое волокно наиболее широко используется в ковроткачестве в качестве основы для ковров.
Дело в том, что джут зарекомендовал себя как качественный и износостойкий материал, который отлично удерживает ковролин от деформации и уменьшает скольжение по полу.
Первое и самое главное, на что стоит обратить внимание при выборе — это обратная сторона ковра. Проверять точность рисунка нужно от лицевой стороны к оборотной. Рисунок на ковре должен быть ровным.
В помещениях с высокой проходимостью лучше стелить ковры с коротким ворсом. Ковер с длинным ворсом более уютный, поэтому его лучше всего размещать в спальнях.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.