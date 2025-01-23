Как визуально увеличить маленькую кухню? Эффективные лайфхаки

Как визуально увеличить маленькую кухню

Если у вас маленькая кухня, есть несколько дизайнерских приемов, которые помогут вам создать иллюзию большего пространства и максимально использовать каждый квадратный сантиметр.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Выбирайте светлые тона для мебели и стен. Кроме того, в интерьер можно добавить геометрические узоры. Прямые, вытянутые линии прямоугольных форматов плитки удлинят пространство, создавая иллюзию того, что ваша кухня больше, чем она есть на самом деле.

Классическое решение — белая кухня. Белый цвет действительно открывает пространство и создает ощущение воздушности. Тем не менее в вашем распоряжении есть и другие светлые оттенки: серый, бежевый, обесцвеченные пастельные тона — пудровый, бархатисто-зеленый, небесно-голубой. Эти цвета позволят визуально расширить пространство.

Кроме того, если грамотно использовать цветовые сочетания, то можно легко создать стильную кухню, даже если помещение очень маленькое. Чтобы визуально расширить кухонное пространство, добавьте зеркала или выберите отражающие поверхности.

Выбирайте открытые стеллажи для хранения посуды. В некоторых случаях удаление или перемещение стены может дать вам необходимое пространство в комнате.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.







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