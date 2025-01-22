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Эксперты назвали россиянам регионы с самыми доступными частными домами

Недвижимость

Жители Еврейской автономной и Магаданской областей имеют наилучшие шансы быстро накопить средства для покупки собственного дома по сравнению с другими регионами России. Согласно расчетам экспертов, если полностью откладывать зарплату, средний срок накопления для жителей этих регионов составит примерно 3,4 года.

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

В целом по стране, при средней стоимости дома в 7,427 миллиона рублей и среднем уровне заработной платы в 86,582 тысячи рублей в месяц, на приобретение жилья потребуется около 7,1 года. В Еврейской автономной области средняя цена на дом составляет 3,264 миллиона рублей, тогда как в Магаданской области доходы гораздо выше: жители зарабатывают в среднем 151,358 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Относительно небольшой период накопления на жилье также ожидается у жителей Архангельской области, где время составит 3,8 года, на Чукотке — четыре года, в Республике Коми — 4,1 года, в Курганской области — 4,2 года, в Кемеровской области — 4,6 года, в Красноярском крае — 4,9 года, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Камчатском крае — по пять лет.

 

Уточнения

Магада́н — город-порт на северо-востоке России. Административный центр Магаданской области и одноимённого городского округа. Население — 89 193 чел. (2024). В Магадане проживает более 66 % от населения Магаданской области (2022 год).
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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