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Как убрать ржавчину с чугунной сковородки — два простых метода, которые работают

1:35
Недвижимость

Чугунная сковородка — это долговечная и надёжная вещь на кухне, но для неё нужен особый уход. Многие привычные методы чистки не подходят, особенно если на сковородке появилась ржавчина. Вместо применения дорогих профессиональных средств, можно попробовать несколько доступных и безопасных альтернатив.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Соль как средство от ржавчины

Один из самых популярных и эффективных методов — это использование соли. Просто насыпьте её в сковородку и начните обжаривать, аккуратно помешивая. Под воздействием высокой температуры соль удаляет ржавчину, и через некоторое время на посуде не останется ни следа от коррозии. Этот метод не только эффективен, но и совершенно безопасен для сковородки.

Сода против ржавчины

Другим простым способом является использование соды. Для этого нужно приготовить пасту из соды и воды, чтобы консистенция была кремообразной. Нанесите её на ржавые участки сковородки и оставьте на 15-20 минут. За это время сода хорошо растворит ржавчину, и вы сможете легко удалить её при помощи губки или салфетки. Этот метод тоже очень прост и не повредит вашу посуду.

Эти два способа — соль и сода — являются безопасными и недорогими методами для борьбы с ржавчиной на чугунных сковородках. Они помогают вернуть вашей посуде прежний вид, не используя агрессивных химических веществ. Теперь ваша сковородка будет служить вам ещё долго!

Уточнения

Чугу́н - сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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