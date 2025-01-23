Удивительный способ борьбы с налётом в унитазе, который работает

Многие хозяева дома сталкиваются с неприятной проблемой — налёт и ржавчина в унитазе. На первый взгляд, удаление этих загрязнений кажется сложной задачей, особенно для тех, кто не имеет большого опыта в домашних чистках. Однако существует простой и безопасный метод, который позволяет избавиться от налёта и ржавчины без использования сильных химикатов.
Вам понадобится обычный стиральный порошок. Достаточно насыпать небольшое количество порошка в колпачок от геля для стирки. Затем распределите его по стенкам унитаза, уделяя особое внимание сливному отверстию.
Вы будете приятно удивлены: стиральный порошок эффективно удалит налёт и ржавчину, а также устранит неприятные запахи. Ваш унитаз засияет, словно только что купленный! Для усиления эффекта можно добавить к порошку около 30 граммов нашатырного спирта, что поможет ещё быстрее справиться с загрязнениями.
Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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