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Удивительный способ борьбы с налётом в унитазе, который работает

1:43
Недвижимость

Многие хозяева дома сталкиваются с неприятной проблемой — налёт и ржавчина в унитазе. На первый взгляд, удаление этих загрязнений кажется сложной задачей, особенно для тех, кто не имеет большого опыта в домашних чистках. Однако существует простой и безопасный метод, который позволяет избавиться от налёта и ржавчины без использования сильных химикатов.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Эффективное средство под рукой

Вам понадобится обычный стиральный порошок. Достаточно насыпать небольшое количество порошка в колпачок от геля для стирки. Затем распределите его по стенкам унитаза, уделяя особое внимание сливному отверстию.

Пошаговая инструкция

  • Насыпьте стиральный порошок в маленькую ёмкость, например, в колпачок от геля для стирки.
  • Распределите порошок по внутренним стенкам унитаза, особенно сконцентрируйтесь на проблемных зонах, включая сливное горлышко.
  • Оставьте средство на поверхности унитаза примерно на 10 минут. За это время порошок начнёт воздействовать на налёт и ржавчину.
  • Возьмите ершик и тщательно почистите унитаз, уделяя внимание местам с наибольшим загрязнением.
  • После чистки смойте остатки порошка водой.

Удивительный результат

Вы будете приятно удивлены: стиральный порошок эффективно удалит налёт и ржавчину, а также устранит неприятные запахи. Ваш унитаз засияет, словно только что купленный! Для усиления эффекта можно добавить к порошку около 30 граммов нашатырного спирта, что поможет ещё быстрее справиться с загрязнениями.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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