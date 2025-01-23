Удивительный способ борьбы с налётом в унитазе, который работает

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие хозяева дома сталкиваются с неприятной проблемой — налёт и ржавчина в унитазе. На первый взгляд, удаление этих загрязнений кажется сложной задачей, особенно для тех, кто не имеет большого опыта в домашних чистках. Однако существует простой и безопасный метод, который позволяет избавиться от налёта и ржавчины без использования сильных химикатов.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз

Эффективное средство под рукой

Вам понадобится обычный стиральный порошок. Достаточно насыпать небольшое количество порошка в колпачок от геля для стирки. Затем распределите его по стенкам унитаза, уделяя особое внимание сливному отверстию.

Пошаговая инструкция

Насыпьте стиральный порошок в маленькую ёмкость, например, в колпачок от геля для стирки.

Распределите порошок по внутренним стенкам унитаза, особенно сконцентрируйтесь на проблемных зонах, включая сливное горлышко.

Оставьте средство на поверхности унитаза примерно на 10 минут. За это время порошок начнёт воздействовать на налёт и ржавчину.

Возьмите ершик и тщательно почистите унитаз, уделяя внимание местам с наибольшим загрязнением.

После чистки смойте остатки порошка водой.

Удивительный результат

Вы будете приятно удивлены: стиральный порошок эффективно удалит налёт и ржавчину, а также устранит неприятные запахи. Ваш унитаз засияет, словно только что купленный! Для усиления эффекта можно добавить к порошку около 30 граммов нашатырного спирта, что поможет ещё быстрее справиться с загрязнениями.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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