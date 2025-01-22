Как сделать ремонт, который будет радовать десятилетиями

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода на интерьер постоянно меняется, но классика остаётся неизменной. Вот основные принципы, которые помогут сделать ваш ремонт актуальным на долгие годы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

1. Классическая база

Создавайте интерьер с нейтральной классической основой, которую легко дополнить модными элементами: текстилем, декором или аксессуарами.

2. Нейтральные цвета

Белый, бежевый, серый и черный — это палитра вне времени. Она создает элегантность и универсальность, идеально подходя для любого стиля.

3. Симметрия

Хотя асимметрия — модный тренд, именно симметричные элементы интерьера создают ощущение гармонии и порядка.

4. Натуральные материалы

Дерево, камень, керамика — материалы, которые были актуальны 20 лет назад и останутся трендовыми ещё долго. Они добавляют в интерьер тепло, комфорт и подчёркивают вкус владельцев.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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