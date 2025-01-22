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Клопы в квартире: почему появляются и как с ними бороться?

1:16
Недвижимость

Клопы — крошечные насекомые-паразиты, которые питаются кровью человека. Наиболее неприятны постельные клопы: их укусы вызывают зуд, аллергию и могут привести к инфекциям. Эти насекомые активны ночью, а днём прячутся в щелях, мебели, электронике.

Клоп постельный
Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клоп постельный

Как выглядят постельные клопы?

Размер тела: 3-5 мм, плоское и коричневое. Голодные — светло-рыжие, сытые — чёрные и округлые.
У них шесть лапок и хоботок для сосания крови.

Почему клопы появляются в доме?

Клопы могут попасть в дом с новой мебелью, одеждой, через вентиляцию или от соседей. Чистота помещения их не отпугивает. Взрослая особь может жить до года, а самка откладывает до 500 яиц.

Как избавиться от клопов?

  1. Герметизация: закройте щели и трещины силиконовым герметиком.
  2. Стирка: постирайте вещи при 60 °C и высушите на солнце или в сушилке.
  3. Пар: обрабатывайте матрасы, подушки и мебель отпаривателем.
  4. Ароматизаторы: используйте спирт, масла или керосин для отпугивания насекомых.

Уточнения

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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