Клопы в квартире: почему появляются и как с ними бороться?

Клопы — крошечные насекомые-паразиты, которые питаются кровью человека. Наиболее неприятны постельные клопы: их укусы вызывают зуд, аллергию и могут привести к инфекциям. Эти насекомые активны ночью, а днём прячутся в щелях, мебели, электронике.
Размер тела: 3-5 мм, плоское и коричневое. Голодные — светло-рыжие, сытые — чёрные и округлые.
У них шесть лапок и хоботок для сосания крови.
Клопы могут попасть в дом с новой мебелью, одеждой, через вентиляцию или от соседей. Чистота помещения их не отпугивает. Взрослая особь может жить до года, а самка откладывает до 500 яиц.
Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое.
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