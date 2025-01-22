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Как не испортить ремонт кухни: вот на чём стоит экономить, а на чём — нет

Недвижимость

Ремонт любой комнаты, особенно кухни, не обходится без затрат. Однако важно понимать, что экономия должна быть разумной. На некоторых вещах можно сэкономить, не потеряв в качестве, а на других — экономить точно не стоит.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

На чём не экономим

Основой долговечности кухни являются качественные материалы. Это касается не только самой мебели, но и элементов, которые подвергаются регулярному использованию, таких как столешница. Она должна быть прочной и устойчивой к повреждениям, иначе это приведет к быстрому износу и дополнительным затратам.

То же самое касается смесителей и мойки. Дешевые модели быстро ломаются, что приведет к дополнительным неудобствам и затратам на их замену. К тому же такие изделия требуют большего ухода, так как легко загрязняются и не выдерживают длительного использования.

Фурнитура — ручки, петли, направляющие — должна быть долговечной и функциональной. Экономия на этих мелочах может повлиять на комфорт и продолжительность службы кухонного гарнитура.

На чём можно сэкономить

Не обязательно тратить большие деньги на кухонный фартук. Можно выбрать более бюджетные материалы, которые также будут хорошо смотреться и служить долго.

Не стоит сильно тратиться и на скрытые в цоколе розетки для бытовой техники, так как эти элементы не подвержены высокому износу и можно обойтись более доступными вариантами.

Также можно сэкономить на столовой группе, выбирая модели от производителей без излишней наценки или искать выгодные акции крупных магазинов.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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