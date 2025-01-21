Тарифы на ЖКУ в 2025 году: что изменится для россиян

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство Российской Федерации утвердило индексы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2025 год. Согласно Распоряжению от 15 ноября 2024 года № 3287-р, в первой половине года тарифы останутся неизменными, однако во втором полугодии ожидается их значительное повышение.

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Эксперт Яков Якубович из НИЯУ МИФИ рассказал, что индексы варьируются в пределах от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона.

Например, для Москвы предусмотрен рост тарифов на 15%, для Подмосковья — на 13,3%, а для Санкт-Петербурга — на 14,6%. Самые низкие показатели зафиксированы в Амурской области (8,6%), тогда как в Пермском крае индекс достигнет максимального значения — 21,1%.

Эксперт подчеркнул, что необходимость повышения цен вызвана дефицитом специалистов в сфере ЖКХ, а также удорожанием материалов и оборудования для обслуживания инфраструктуры. В то же время, Якубович отметил, что индексы могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации и изменения рыночных условий.

По словам эксперта, местные власти сталкиваются с непростой задачей — нужно найти баланс между экономическими реалиями и потребностями граждан. Принятие решений требует взвешенного подхода, учитывающего интересы населения, пишет ИА RuNews24.ru.

Возможность пересмотра индексов может стать инструментом адаптации к изменяющимся экономическим реалиям, если будет обеспечено тесное взаимодействие властей с жителями регионов.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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