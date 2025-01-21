Экологичное и экономичное средство для уборки: просто уксус и 1 столовая ложка соламила

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В современном мире, где отказ от химических средств становится всё более актуальным, простые и натуральные методы уборки приобретают популярность.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Одним из таких универсальных решений является сочетание белого уксуса и картофельного крахмала, известного как соламил. Это натуральное средство эффективно справляется с загрязнениями, предотвращает появление плесени и помогает сэкономить.

Эта простая смесь заменяет множество химических чистящих средств. Её можно использовать на любых блестящих поверхностях: плитке, стёклах, раковинах и даже в ванной. Кроме очищающего эффекта, средство предотвращает образование плесени, что делает его идеальным выбором для дома.

Как приготовить средство?

Смешайте 1 стакан воды с 1 стаканом белого уксуса. Добавьте 1 столовую ложку картофельного крахмала (соламила). После тщательно перемешайте смесь.

Распылите получившееся средство на нужную поверхность, а затем смойте водой. Результат — блестящая и чистая поверхность без разводов, которая останется такой дольше, чем после применения традиционных средств.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Картофельный крахмал — это крахмал, извлеченный из картофеля. Зёрна крахмала (лейкопласты) содержатся в клетках картофельных клубней.



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