Три ингредиента — и ваша посуда сияет: домашний гель для посудомойки

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хозяйки поделились простым и экономичным способом заменить дорогостоящие таблетки для посудомоечной машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Mysid, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грязная посуда

Ситуация, когда заканчиваются таблетки для посудомойки, может возникнуть неожиданно и испортить настроение. Однако не стоит расстраиваться и сразу бежать за новой упаковкой. Есть доступное и эффективное решение, которое легко приготовить самостоятельно.

Для этого вам понадобятся всего три ингредиента:

кальцинированная сода,

горчичный порошок,

средство для мытья посуды.

Как делать

Возьмите 1 чайную ложку сухой горчицы и смешайте с 1 столовой ложкой пищевой соды. Затем добавьте немного моющего средства и тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Полученный гель поместите в отсек для моющего средства вашей посудомойки.

После того как вы загрузите посуду и выберете обычный режим, вы удивитесь, насколько чистой станет вся посуда.

Приготовленного средства хватит на одну загрузку, поэтому вы можете спокойно приготовить новую порцию и разложить её по удобным ёмкостям, в которых оно может храниться длительное время. Это позволит вам всегда иметь под рукой эффективное средство для посудомоечной машины без дополнительных затрат.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.



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