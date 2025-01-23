Большие счета за отопление? Как их уменьшить в разы

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зима — испытание для кошелька. Но правильно подобранные способы обогрева помогут снизить расходы и сохранить тепло в доме. Используйте эти простые советы, чтобы не переплачивать за отопление, не жертвуя комфортом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Советы для экономии

Утеплите окна и двери

Через щели в окнах и дверях теряется до 30% тепла. Используйте специальные уплотнители или самоклеющуюся ленту для устранения сквозняков.

Не перекрывайте батареи

Занавески, мебель или декоративные панели снижают эффективность радиаторов. Убедитесь, что тепло свободно распространяется по комнате.

Установите терморегуляторы

Регулируйте температуру в разных помещениях. Например, в спальне достаточно поддерживать 18-20 °C, а в гостиной — 21-23 °C.

Используйте тёплые ковры

Ковры не только создают уют, но и предотвращают утечку тепла через полы, особенно если они бетонные или плиточные.

Проветривайте правильно

Открывайте окна на 5-10 минут, но полностью. Такой способ эффективнее, чем оставлять форточку открытой надолго.

Дополнительные лайфхаки

Используйте солнечное тепло: днём открывайте шторы, чтобы солнце нагревало помещение.

Проверьте состояние отопительной системы: чистые радиаторы работают лучше.

Замените старый котёл на энергоэффективный, если это возможно.

Экономия на отоплении не значит холод в доме. Это лишь вопрос грамотного подхода. Попробуйте внедрить хотя бы несколько советов, и вы заметите разницу в счетах!

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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