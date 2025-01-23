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Лимонный пар: простой способ очистить микроволновку безо всякой химии

Недвижимость

Решив помыть микроволновку, обратите внимание, что её поверхность легко царапается. Поэтому не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, острые скребки или жесткие щетки. Хотя может показаться, что они помогут удалить засохший жир и грязь, на самом деле они могут повредить покрытие. Для очистки микроволновой печи лучше использовать мягкую губку, хлопчатобумажную ткань или бумажное полотенце.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
микроволновка

Современные химические чистящие средства могут быть небезопасны для здоровья. Они могут оставлять вредные вещества на поверхностях, которые затем попадают в пищу. Кроме того, химические средства загрязняют окружающую среду. Поэтому лучше использовать натуральные и безопасные средства, которые можно найти на каждой кухне. Они не только дешевле, но и экологичнее.

Существует простой способ очистить микроволновую печь без использования химических средств. Для этого нужно налить в миску стакан воды и добавить сок половины лимона. Затем поставить миску в микроволновую печь на 5 минут на средней или высокой мощности. После выключения микроволновой печи оставить дверцу закрытой еще на 2–3 минуты. Пар, образовавшийся в результате нагрева, эффективно растворяет засохшие остатки пищи.

После этого откройте микроволновую печь и протрите стенки и дверцу мягкой губкой или тканью. Вы увидите, что загрязнения легко удаляются, а устройство освежается благодаря лимонному соку. Этот метод позволяет быстро и эффективно очистить микроволновую печь без лишних усилий.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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