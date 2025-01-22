Раскрыт самый простой и дешёвый способ почистить вашу духовку

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Метод очистки с пемзой

Пемза — натуральный продукт из вулканической породы. Благодаря его абразивности и пористости, он отлично подходит для удаления жирных отложений

Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Курица в духовке

Подготовка к очистке

Сметите со дна духовки весь мусор и остатки пригоревшей еды. Распылите тёплую воду или смесь уксуса и воды на духовую печь.

Процесс очистки

Погрузите пемзу в тёплую воду для увлажнения. Чистите поверхность круговыми движениями, удаляя загрязнения. Используйте чистое кухонное полотенце для сушки.

Очистка духовки с помощью пемзы не только эффективна, но и позволяет добиться того, чтобы ваша духовка выглядела блестящей и новой без особых усилий, чистящих средств для духовки и агрессивных химикатов.

Уточнения

Пе́мза (пришло в XVIII веке из нидерл. pums, от лат. pumex, однокоренного с лат. spuma, «пена»), или пумицит — пористое вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при быстром застывании кислых и средних лав.





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