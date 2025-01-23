Льготы по налогам на землю для пенсионеров: что изменится в 2025 году

Пенсионеры в России могут рассчитывать на налоговые льготы при уплате налогов на недвижимость и землю. Однако с реформой пенсионного возраста в 2018 году, изменения коснулись и налогообложения. Сейчас льготы предоставляются не только действительным пенсионерам, но и тем, кто должен был выйти на пенсию по старым правилам, став предпенсионерами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Льготы по налогу на имущество физических лиц

Пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на одно жильё или другой объект недвижимости, будь то квартира, дом, гараж или хозпостройка. Это касается только объектов, которые не используются в предпринимательской деятельности и имеют стоимость менее 300 млн рублей.

Если у пенсионера несколько объектов, например, две квартиры, налог необходимо уплатить за одну, и собственник может сам выбрать, какой объект обложить налогом. Если этого не сделать, налоговая применит льготу к более дорогому объекту.

Льготы распространяются также на вычет по налогу на имущество: для квартиры вычитают 20 кв. м, для дома — 50 кв. м.

Льготы по земельному налогу

Для пенсионеров федеральным законодательством предусмотрена льгота по земельному налогу, которая снижает налоговую базу на 600 кв. м земли. Это значит, что если у пенсионера участок площадью 6 соток, налог он не платит. В некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, эта площадь увеличена до 25 соток.

Как оформить льготы

Льготы для пенсионеров предоставляются в беззаявительном порядке, то есть информация автоматически поступает в налоговую службу. Однако для предпенсионеров, которые не подпадают под этот процесс, необходимо подать заявление в налоговую, прикрепив документы, подтверждающие статус.

Налог с продажи недвижимости

Пенсионеры, как и все граждане, обязаны платить налог с доходов от продажи недвижимости, однако если объект был в собственности более 3 лет (если он получен в наследство, приватизирован, является единственным жильём или подарен близкими), налог не взымается.

Резюмируем

Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на налоговые льготы по недвижимости и земельным участкам.

Льготы предоставляются по одному объекту каждого вида недвижимости.

Сроки налогообложения могут быть продлены при правильном уходе и заявлении.

НДФЛ при продаже недвижимости начисляется независимо от статуса, но при соблюдении минимальных сроков владения налог не взимается.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.



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