Стоимость квартир в России взлетит: на сколько процентов поднимутся цены?

В России в этом году ожидается рост цен на жилье в пределах 15 процентов. Такой прогноз дала эксперт рынка недвижимости Ольга Нарт.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

Она добавила, что рост цен будет умеренным, поскольку на их формирование влияют: себестоимость материалов и рабочей силы, уровень инфляции и затраты на обслуживание кредита. Расценки по всем этим направлениям становятся только больше, пишет KP. RU.

Эксперт добавила, что спрос на покупку недвижимости в нашей стране падает из-за высокой ключевой ставки и недоступной ипотеки. Снизится ли из-за этого цена? Нарт считает, что появится тренд на тщательный выбор качественных проектов, а не на снижение стоимости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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