Долги по капремонту: как они переходят новому владельцу жилья

Собственники квартир в многоквартирных домах обязаны ежемесячно платить взносы за капитальный ремонт. Разбираемся, как формируется эта сумма, где хранятся деньги, можно ли избежать платежей, и почему так важно проверить отсутствие долгов по капремонту перед покупкой жилья.
Фото: mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капремонт
Что такое капремонт
Капитальный ремонт многоквартирного дома — это замена или восстановление изношенных конструктивных элементов общего имущества. Он включает работы по:
Цель капремонта — улучшение эксплуатационных характеристик дома.
Как копятся средства на капремонт
Есть два способа накопления:
Региональный фонд капремонта
Все дома региона вносят средства в общую "копилку". Фонд распределяет деньги на ремонт домов в зависимости от их состояния. Управлять накоплениями самостоятельно собственники не могут.
Специальный счёт
Деньги копятся исключительно для конкретного дома. Собственники самостоятельно решают, когда и какие работы проводить, и выбирают подрядчиков.
Минусы: на старых домах средства копятся медленно, а ремонт может понадобиться срочно. Также деньги на спецсчёте не защищены в случае банкротства банка.
Как рассчитывается ежемесячный взнос
Минимальная ставка взноса за 1 кв. м устанавливается региональными властями. Она зависит от:
Типа и этажности дома.
Объёма и сложности работ.
Межремонтных сроков.
Размер взносов варьируется:
Москва — 29 рублей/кв. м.
Санкт-Петербург — 13 рублей/кв. м.
Калининград — 9 рублей/кв. м.
Кто освобождён от взносов
Не обязаны платить
Жители домов, признанных аварийными или подлежащими сносу.
Собственники, старше 80 лет, если они одиноки и не работают (для оформления льготы нужно подать заявление).
Собственники старше 70 лет получают субсидию на 50% взносов.
Ветераны, инвалиды, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Жильцы новостроек начинают платить взносы через несколько месяцев после включения дома в программу капремонта.
Важные нюансы для собственников
Проверка долгов
Долги по капремонту переходят новому владельцу жилья при продаже квартиры.
Задолженность
При просрочке начисляются пени (1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день).
Рекомендации
Для новых домов с большим количеством квартир лучше открыть специальный счёт.
В старых домах с малым числом жильцов выгоднее копить в региональном фонде.
Если дата капремонта слишком отдалена, а дом требует срочного ремонта, средства из регионального фонда можно перевести на специальный счёт.
Итог
Капремонт — это обязательный платеж, направленный на улучшение дома. Выбор способа накопления зависит от состояния дома и числа жильцов. Ответственный подход к уплате взносов и проверке долгов при покупке жилья поможет избежать проблем в будущем.
Уточнения
Долг - обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.