Долги по капремонту: как они переходят новому владельцу жилья

3:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Собственники квартир в многоквартирных домах обязаны ежемесячно платить взносы за капитальный ремонт. Разбираемся, как формируется эта сумма, где хранятся деньги, можно ли избежать платежей, и почему так важно проверить отсутствие долгов по капремонту перед покупкой жилья.

Фото: mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капремонт

Что такое капремонт

Капитальный ремонт многоквартирного дома — это замена или восстановление изношенных конструктивных элементов общего имущества. Он включает работы по:

Инженерным системам (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение)

Лифтам и лифтовым шахтам.

Крыше.

Фундаменту, подвалу и фасаду.

Цель капремонта — улучшение эксплуатационных характеристик дома.

Как копятся средства на капремонт

Есть два способа накопления:

Региональный фонд капремонта

Все дома региона вносят средства в общую "копилку". Фонд распределяет деньги на ремонт домов в зависимости от их состояния. Управлять накоплениями самостоятельно собственники не могут.

Специальный счёт

Деньги копятся исключительно для конкретного дома. Собственники самостоятельно решают, когда и какие работы проводить, и выбирают подрядчиков.

Минусы: на старых домах средства копятся медленно, а ремонт может понадобиться срочно. Также деньги на спецсчёте не защищены в случае банкротства банка.

Как рассчитывается ежемесячный взнос

Минимальная ставка взноса за 1 кв. м устанавливается региональными властями. Она зависит от:

Типа и этажности дома.

Объёма и сложности работ.

Межремонтных сроков.

Размер взносов варьируется:

Москва — 29 рублей/кв. м.

Санкт-Петербург — 13 рублей/кв. м.

Калининград — 9 рублей/кв. м.

Кто освобождён от взносов

Не обязаны платить

Жители домов, признанных аварийными или подлежащими сносу.

Собственники, старше 80 лет, если они одиноки и не работают (для оформления льготы нужно подать заявление).

Собственники старше 70 лет получают субсидию на 50% взносов.

Ветераны, инвалиды, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Жильцы новостроек начинают платить взносы через несколько месяцев после включения дома в программу капремонта.

Важные нюансы для собственников

Проверка долгов

Долги по капремонту переходят новому владельцу жилья при продаже квартиры.

Задолженность

При просрочке начисляются пени (1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день).

Рекомендации

Для новых домов с большим количеством квартир лучше открыть специальный счёт.

В старых домах с малым числом жильцов выгоднее копить в региональном фонде.

Если дата капремонта слишком отдалена, а дом требует срочного ремонта, средства из регионального фонда можно перевести на специальный счёт.

Итог

Капремонт — это обязательный платеж, направленный на улучшение дома. Выбор способа накопления зависит от состояния дома и числа жильцов. Ответственный подход к уплате взносов и проверке долгов при покупке жилья поможет избежать проблем в будущем.

Уточнения

Долг - обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



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