Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подрывает доверие и вредит здоровью: как не стоит обращаться с питомцами
Что делать, если рассада помидоров слишком хрупкая?
Эта бактерия обходит антибиотики: чем опасны домашние питомцы
Цены на красную икру продолжают снижаться
Как правильно крутить руль: многие водители делают это не так
Почему ваши пароли под угрозой, даже если они сложные
Микроиглы против старения: насколько это безопасно
Внешние признаки дефицита коллагена и способы его восстановления
Экс-звезда UFC выбрала шест: Пейдж Ванзант рассказала о новом увлечении

20 ключевых вопросов, которые помогут выбрать идеальную квартиру

3:03
Недвижимость

Покупка квартиры — серьёзный шаг, требующий внимательного подхода. Чтобы избежать рисков и принять взвешенное решение, важно задать продавцу ключевые вопросы.

Шторы
Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шторы

Юридическая чистота

Какова история квартиры

  • Попросите правоустанавливающие и правоподтверждающие документы: договоры купли-продажи, выписки из ЕГРН, свидетельства о наследстве.

Кто прописан в квартире

  • Уточните, есть ли зарегистрированные лица, включая детей и недееспособных, которые сохраняют право на жильё.

Использовался ли материнский капитал

  • Проверьте, выделены ли доли детям, если субсидия была применена.

Состояние квартиры и дома

Проводились ли перепланировки

  • Незаконные изменения могут привести к проблемам с регистрацией и штрафам.

Какая реальная площадь

  • Сравните документы с фактическими размерами, уточните учёт балконов.

Есть ли долги по ЖКХ

  • Попросите справки об отсутствии задолженностей, чтобы избежать отключения услуг.

Когда был последний ремонт

  • Узнайте, скрывают ли свежие работы дефекты квартиры.

Из чего построен дом

  • Материал влияет на шумо- и теплоизоляцию. Кирпич — тепло, панель — шумно, монолит — долговечность.

Удобство и инфраструктура

Как обстоят дела с парковкой

  • Уточните наличие бесплатных мест или платного паркинга.

Какая инфраструктура

  • Школы, детские сады, магазины и транспорт — всё это определяет удобство.

Какой вид из окон

  • Шум от дороги или стройки может стать источником дискомфорта.

Кто соседи

  • Постарайтесь узнать о потенциально шумных или проблемных соседях.

Финансовые и юридические аспекты

Почему продают квартиру

  • Иногда причина может быть связана с недостатками жилья.

Какие условия сделки

  • Обсудите возможность ипотеки, авансов или задатка.

Подходит ли квартира для ипотеки

  • Старые дома с износом или ошибки в документах могут усложнить оформление.

Что входит в стоимость

  • Уточните, остаются ли мебель и техника.

Перспективы района

Какие планы на район

  • Изучите планы застройки, чтобы избежать неожиданных стройплощадок рядом

Кто обслуживает дом

  • Качество работы управляющей компании влияет на комфорт проживания.

Каковы коммунальные расходы

  • Сравните квитанции с другими домами, проверьте наличие индивидуальных счётчиков.

Подготовка к сделке

Что проверить дополнительно

  • Требуйте только оригиналы документов, уточняйте любые важные для вас моменты и привлекайте юриста для сложных случаев.

Итог

Выбор квартиры — ответственный процесс, который требует тщательной проверки документов, состояния объекта и окружающей инфраструктуры. Не бойтесь задавать вопросы и обращаться за профессиональной помощью. Так вы защитите свои интересы и избежите неприятных сюрпризов.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему на АКПП запрещено переключаться на нейтраль: всё дело в скрытой опасности
Авто
Почему на АКПП запрещено переключаться на нейтраль: всё дело в скрытой опасности Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Экономика и бизнес
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Последние материалы
Как посадить авокадо из косточки: простой способ
Имбирь, перец и ананас: друзья худеющих или их враги?
Легкий рецепт трубочек из лаваша: хрустящая начинка, нежный вкус
Когда пора менять зимние шины на летние? Простая проверка
Трамп, санкции и туризм: что ждёт Кубу?
Трамп анонсировал высадку на Марс во время своего президентства
Мастер-класс: как приготовить идеальные тонкие блины с дырочками
Суд обязал Блиновскую выплатить 269 млн рублей банку
Почему в Госдуме РФ призвали СК расследовать смерть Лермонтова
Как отказ от фена влияет на здоровье ваших волос?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.