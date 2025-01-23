Самострой под контролем: какие новые правила вступили в силу в 2025 году

Самовольное строительство (самострой) — это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы недвижимости. Закон о самострое, вступивший в силу 4 августа 2018 года, продолжает действовать и в 2025 году, уточняя правила и механизмы регулирования таких построек.
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Дача
Что такое самострой
Согласно ст. 222 ГК РФ, самовольным считается строение, которое:
Возведено на участке, где строительство запрещено.
Построено без необходимых разрешений.
Нарушает градостроительные или санитарные нормы.
Представляет угрозу для жизни и здоровья.
Пример: дом, построенный в охранной зоне, или здание, не соответствующее нормам пожарной безопасности.
Основные изменения и принципы закона
Закон защищает не только интересы государства и соседей, но и владельцев самостроев:
Снос-крайняя мера: решение о сносе может быть принято только судом.
Возможность узаконить постройку: владелец имеет право привести объект в соответствие с нормами, если это возможно.
Сроки на исправление: отводится от 6 месяцев до 3 лет, в зависимости от характера нарушений.
Как узаконить самострой
Для легализации самовольного строения нужно выполнить следующие условия:
Постройка должна соответствовать санитарным и градостроительным нормам.
Участок должен быть предназначен для строительства.
Строение не должно нарушать права соседей.
Необходимо получить заключение о безопасности объекта (МЧС, Роспотребнадзор).
Процедура включает
Подачу уведомления о начале или завершении строительства.
Заказ технического плана у кадастрового инженера.
Получение уведомления о соответствии построенного нормам.
При каких условиях возможен снос
Снос осуществляется только при наличии судебного решения и если:
Строение представляет угрозу для людей.
Находится на муниципальной земле без правоустанавливающих документов.
Что изменилось для индивидуальных жилых домов
Теперь объект ИЖС должен:
Иметь не более трёх надземных этажей.
Не превышать высоту 20 метров.
Быть предназначенным для проживания, а не коммерческих целей.
Для домов площадью до 500 м² разрешение на строительство не требуется, достаточно уведомления. Для объектов свыше 500 м² необходимо получить разрешение и пройти процедуру ввода в эксплуатацию.
Противоречивые ситуации
Некоторые случаи требуют индивидуального подхода:
Постройка на чужом участке может быть узаконена при отсутствии нарушений прав соседей.
Регистрация объекта в Росреестре не гарантирует его соответствие нормам.
Использование объекта не по назначению (например, гараж как автомастерская) не делает его самостроем, если соблюдены все требования.
Вывод
Закон о самострое в 2025 году стал более гибким и направлен на защиту владельцев, если они не знали о нарушениях или могут их устранить. Однако ответственность за соблюдение норм строительства остаётся важным условием.
Уточнения
Самострой или самовольная постройка — строительство сооружения без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.