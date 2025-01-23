Самострой под контролем: какие новые правила вступили в силу в 2025 году

3:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самовольное строительство (самострой) — это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы недвижимости. Закон о самострое, вступивший в силу 4 августа 2018 года, продолжает действовать и в 2025 году, уточняя правила и механизмы регулирования таких построек.

Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дача

Что такое самострой

Согласно ст. 222 ГК РФ, самовольным считается строение, которое:

Возведено на участке, где строительство запрещено.

Построено без необходимых разрешений.

Нарушает градостроительные или санитарные нормы.

Представляет угрозу для жизни и здоровья.

Пример: дом, построенный в охранной зоне, или здание, не соответствующее нормам пожарной безопасности.

Основные изменения и принципы закона

Закон защищает не только интересы государства и соседей, но и владельцев самостроев:

Снос - крайняя мера: решение о сносе может быть принято только судом.

решение о сносе может быть принято только судом. Возможность узаконить постройку: владелец имеет право привести объект в соответствие с нормами, если это возможно.

владелец имеет право привести объект в соответствие с нормами, если это возможно. Сроки на исправление: отводится от 6 месяцев до 3 лет, в зависимости от характера нарушений.

Как узаконить самострой

Для легализации самовольного строения нужно выполнить следующие условия:

Постройка должна соответствовать санитарным и градостроительным нормам.

Участок должен быть предназначен для строительства.

Строение не должно нарушать права соседей.

Необходимо получить заключение о безопасности объекта (МЧС, Роспотребнадзор).

Процедура включает

Подачу уведомления о начале или завершении строительства.

Заказ технического плана у кадастрового инженера.

Получение уведомления о соответствии построенного нормам.

При каких условиях возможен снос

Снос осуществляется только при наличии судебного решения и если:

Строение представляет угрозу для людей.

Находится на муниципальной земле без правоустанавливающих документов.

Что изменилось для индивидуальных жилых домов

Теперь объект ИЖС должен:

Иметь не более трёх надземных этажей.

Не превышать высоту 20 метров.

Быть предназначенным для проживания, а не коммерческих целей.

Для домов площадью до 500 м² разрешение на строительство не требуется, достаточно уведомления. Для объектов свыше 500 м² необходимо получить разрешение и пройти процедуру ввода в эксплуатацию.

Противоречивые ситуации

Некоторые случаи требуют индивидуального подхода:

Постройка на чужом участке может быть узаконена при отсутствии нарушений прав соседей.

Регистрация объекта в Росреестре не гарантирует его соответствие нормам.

Использование объекта не по назначению (например, гараж как автомастерская) не делает его самостроем, если соблюдены все требования.

Вывод

Закон о самострое в 2025 году стал более гибким и направлен на защиту владельцев, если они не знали о нарушениях или могут их устранить. Однако ответственность за соблюдение норм строительства остаётся важным условием.

Уточнения

Самострой или самовольная постройка — строительство сооружения без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.