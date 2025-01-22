Как понять, что пора менять матрас, и как продлить его срок службы

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Матрас — это не просто предмет мебели, а один из ключевых факторов хорошего сна. Плохое качество сна может быть связано с множеством причин, но одна из самых распространённых — это старый и изношенный матрас. Важно вовремя выявить, когда он уже не выполняет свою функцию, и что делать, чтобы он прослужил как можно дольше.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение в спальной комнате

Когда пора заменить матрас

Проблемы со сном

Если вы начали плохо спать и не можете найти причину в стрессах или других внешних факторах, обратите внимание на свой матрас. Ямки или нестабильная поддержка могут быть признаками того, что матрас больше не выполняет свою роль.

Аллергия

Матрас может стать рассадником пыли, потовых выделений, кожи и шерсти домашних животных, что приводит к аллергическим реакциям. Даже если вам кажется, что вы ухаживаете за матрасом, он может быть слишком загрязнён, и решение проблемы — покупка нового.

Визуальные и ощутимые дефекты

Искривления, ямки и торчащие пружины — это прямые признаки изношенности. Также стоит насторожиться, если матрас начал скрипеть или издавать другие посторонние звуки.

Изменения в весе владельцев

Если вес изменился, например, вы стали спать вдвоём, а ранее матрас был рассчитан только на одного человека, стоит обновить его. Также при сильном снижении или увеличении веса матрас не всегда может адаптироваться к новым параметрам.

Срок годности

В среднем, матрас должен служить 7-10 лет. Но если его использование сопровождается дефектами, с каждым годом его качество будет снижаться.

Как продлить срок службы матраса

Переворачивание

Регулярно меняйте стороны матраса, чтобы износ был равномерным. Это помогает сохранить его форму и структуру.

Защита

Использование защитных чехлов или наматрасников помогает избежать загрязнений и повреждений. Если у вас есть дети или животные, выберите водозащитные чехлы.

Проветривание

Дайте матрасу "дышать". Это особенно важно для поддержания оптимальной влажности и предотвращения появления неприятных запахов.

Осторожность

Матрас не любит грубого обращения. Прыжки и резкие нагрузки могут повредить пружины и повлиять на ортопедические свойства.

Чистка

Регулярная чистка пылесосом поможет поддерживать матрас в хорошем состоянии. Также можно воспользоваться услугами профессиональных клинеров для более глубокой очистки.

Итог

Не стоит экономить на качестве сна. Периодически проверяйте состояние матраса, чтобы избежать проблем со здоровьем и качеством жизни. Своевременно меняя матрас и ухаживая за ним, можно обеспечить себе комфортный и здоровый сон на долгие годы.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.