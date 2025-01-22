Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Можно ли гладить собаку перед уходом: мифы и новые открытия
Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки
Невероятный винегрет: простые хитрости, которые изменят все
Огурцы без солнца: секреты выращивания теневыносливых сортов
Естественные способы повышения качества воды для полива: на что обратить внимание?
Цены на восхождение на Эверест повысятся до 15 тыс. долларов для иностранцев
Как избежать капитального ремонта: выбираем контрактный двигатель
Вредные health-тренды: как не попасть в ловушку моды

Как понять, что пора менять матрас, и как продлить его срок службы

2:57
Недвижимость

Матрас — это не просто предмет мебели, а один из ключевых факторов хорошего сна. Плохое качество сна может быть связано с множеством причин, но одна из самых распространённых — это старый и изношенный матрас. Важно вовремя выявить, когда он уже не выполняет свою функцию, и что делать, чтобы он прослужил как можно дольше.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Когда пора заменить матрас

Проблемы со сном

  • Если вы начали плохо спать и не можете найти причину в стрессах или других внешних факторах, обратите внимание на свой матрас. Ямки или нестабильная поддержка могут быть признаками того, что матрас больше не выполняет свою роль.

Аллергия

  • Матрас может стать рассадником пыли, потовых выделений, кожи и шерсти домашних животных, что приводит к аллергическим реакциям. Даже если вам кажется, что вы ухаживаете за матрасом, он может быть слишком загрязнён, и решение проблемы — покупка нового.

Визуальные и ощутимые дефекты

  • Искривления, ямки и торчащие пружины — это прямые признаки изношенности. Также стоит насторожиться, если матрас начал скрипеть или издавать другие посторонние звуки.

Изменения в весе владельцев

  • Если вес изменился, например, вы стали спать вдвоём, а ранее матрас был рассчитан только на одного человека, стоит обновить его. Также при сильном снижении или увеличении веса матрас не всегда может адаптироваться к новым параметрам.

Срок годности

  • В среднем, матрас должен служить 7-10 лет. Но если его использование сопровождается дефектами, с каждым годом его качество будет снижаться.

Как продлить срок службы матраса

Переворачивание

  • Регулярно меняйте стороны матраса, чтобы износ был равномерным. Это помогает сохранить его форму и структуру.

Защита

  • Использование защитных чехлов или наматрасников помогает избежать загрязнений и повреждений. Если у вас есть дети или животные, выберите водозащитные чехлы.

Проветривание

  • Дайте матрасу "дышать". Это особенно важно для поддержания оптимальной влажности и предотвращения появления неприятных запахов.

Осторожность

  • Матрас не любит грубого обращения. Прыжки и резкие нагрузки могут повредить пружины и повлиять на ортопедические свойства.

Чистка

  • Регулярная чистка пылесосом поможет поддерживать матрас в хорошем состоянии. Также можно воспользоваться услугами профессиональных клинеров для более глубокой очистки.

Итог

Не стоит экономить на качестве сна. Периодически проверяйте состояние матраса, чтобы избежать проблем со здоровьем и качеством жизни. Своевременно меняя матрас и ухаживая за ним, можно обеспечить себе комфортный и здоровый сон на долгие годы.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Последние материалы
Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки
Невероятный винегрет: простые хитрости, которые изменят все
В США раскрыли причину отставания США от Китая в вопросе истребителей
Как понять, что пора менять матрас, и как продлить его срок службы
Огурцы без солнца: секреты выращивания теневыносливых сортов
Естественные способы повышения качества воды для полива: на что обратить внимание?
Цены на восхождение на Эверест повысятся до 15 тыс. долларов для иностранцев
Как избежать капитального ремонта: выбираем контрактный двигатель
Вредные health-тренды: как не попасть в ловушку моды
Как не испортить ремонт кухни: вот на чём стоит экономить, а на чём — нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.