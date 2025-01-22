Риски покупки доли в квартире: почему стоит быть осторожным

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка долевой собственности может скрывать множество нюансов и опасностей. Вот основные риски, с которыми можно столкнуться, и рекомендации по их предотвращению.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страхование

Продавец продаёт долю как отдельное жильё

Некоторые продавцы выдают долю в квартире за полноценное жильё. Это часто встречается в случае маленьких квартир или квартир-студий (10-20 кв. м). На самом деле это лишь часть квартиры, искусственно разделённая и обустроенная санузлом и кухней.

Как распознать мошенничество

Проверьте кадастровый номер: закажите выписку из ЕГРН, чтобы узнать статус объекта и количество собственников.

закажите выписку из ЕГРН, чтобы узнать статус объекта и количество собственников. Изучите документы: если изначально объект числился как доля, он не мог стать полноценной квартирой.

если изначально объект числился как доля, он не мог стать полноценной квартирой. Сравните планировки: если метраж и планировка сильно отличаются от других квартир в доме, это повод задуматься.

если метраж и планировка сильно отличаются от других квартир в доме, это повод задуматься. Уточните возможность ипотеки: мошенники часто избегают сделок с банками, так как те проводят строгую проверку документов.

Продавец не уведомил других собственников

По закону другие сособственники имеют преимущественное право на покупку доли. Если этот порядок нарушен, сделку могут оспорить через суд.

Как избежать

Проверьте, были ли отправлены уведомления всем сособственникам.

Убедитесь, что уведомления содержат полную информацию: описание доли, цену, порядок оплаты и сроки сделки.

Попросите отправить уведомления через нотариуса или заказным письмом с описью вложения.

Свяжитесь с сособственниками лично, чтобы подтвердить получение уведомлений.

Сговор продавца и сособственников

Продавец и сособственники могут подделать документы об отказе от покупки доли или извещения. После этого через суд право собственности может быть передано сособственникам.

Другой риск

Соседи могут вести себя неадекватно после покупки, вынуждая вас продать долю по заниженной цене.

Как избежать

Настоятельно требуйте оформления всех документов через нотариуса.

Если соседи начинают конфликтовать, будьте готовы к разбирательствам с участием полиции или суда.

Рекомендации для безопасной сделки

Проверяйте статус объекта через ЕГРН.

Убедитесь в правильности уведомлений и отказов от сособственников.

Все документы оформляйте через нотариуса.

Изучайте историю объекта, чтобы избежать покупки доли под видом полноценного жилья.

Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с юристом.

Заключение

Покупка долевой собственности требует особого внимания к деталям. Ошибки или невнимательность могут привести к финансовым потерям и правовым проблемам. Следуйте рекомендациям, чтобы минимизировать риски и обеспечить чистоту сделки.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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