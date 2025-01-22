Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила вечернего питания: как еда влияет на качество вашего сна
Семьи с детьми оказались в огненном плену отеля
Как сделать ремонт, который будет радовать десятилетиями
Условия перевозки домашних животных на соседнем кресле в самолёте
Секреты безопасности: это не следует делать с автомобилем на скорости
Трамп требует возвращения к офисной работе
Почему ваши волосы всё равно секутся после стрижки?
Сын Михаила Боярского впервые рассказал о детях, рождённых в новом браке
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Риски покупки доли в квартире: почему стоит быть осторожным

2:58
Недвижимость

Покупка долевой собственности может скрывать множество нюансов и опасностей. Вот основные риски, с которыми можно столкнуться, и рекомендации по их предотвращению.

Страхование
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страхование

Продавец продаёт долю как отдельное жильё

Некоторые продавцы выдают долю в квартире за полноценное жильё. Это часто встречается в случае маленьких квартир или квартир-студий (10-20 кв. м). На самом деле это лишь часть квартиры, искусственно разделённая и обустроенная санузлом и кухней.

Как распознать мошенничество

  • Проверьте кадастровый номер: закажите выписку из ЕГРН, чтобы узнать статус объекта и количество собственников.
  • Изучите документы: если изначально объект числился как доля, он не мог стать полноценной квартирой.
  • Сравните планировки: если метраж и планировка сильно отличаются от других квартир в доме, это повод задуматься.
  • Уточните возможность ипотеки: мошенники часто избегают сделок с банками, так как те проводят строгую проверку документов.

Продавец не уведомил других собственников

По закону другие сособственники имеют преимущественное право на покупку доли. Если этот порядок нарушен, сделку могут оспорить через суд.

Как избежать

  • Проверьте, были ли отправлены уведомления всем сособственникам.
  • Убедитесь, что уведомления содержат полную информацию: описание доли, цену, порядок оплаты и сроки сделки.
  • Попросите отправить уведомления через нотариуса или заказным письмом с описью вложения.
  • Свяжитесь с сособственниками лично, чтобы подтвердить получение уведомлений.

Сговор продавца и сособственников

Продавец и сособственники могут подделать документы об отказе от покупки доли или извещения. После этого через суд право собственности может быть передано сособственникам.

Другой риск

  • Соседи могут вести себя неадекватно после покупки, вынуждая вас продать долю по заниженной цене.

Как избежать

  • Настоятельно требуйте оформления всех документов через нотариуса.
  • Если соседи начинают конфликтовать, будьте готовы к разбирательствам с участием полиции или суда.

Рекомендации для безопасной сделки

  • Проверяйте статус объекта через ЕГРН.
  • Убедитесь в правильности уведомлений и отказов от сособственников.
  • Все документы оформляйте через нотариуса.
  • Изучайте историю объекта, чтобы избежать покупки доли под видом полноценного жилья.
  • Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с юристом.

Заключение

Покупка долевой собственности требует особого внимания к деталям. Ошибки или невнимательность могут привести к финансовым потерям и правовым проблемам. Следуйте рекомендациям, чтобы минимизировать риски и обеспечить чистоту сделки.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Последние материалы
Напиток из молока, корицы и специй: ускоряем обмен веществ и худеем
В воде не тонет: удивительная ящерица, летающая над водной гладью обитает в Южной Америке
Топ-5 ошибок огородников при выборе ёмкости для рассады и как их избежать
Крупные, сладкие томаты благодаря обычной кофейной гуще
Клопы в квартире: почему появляются и как с ними бороться?
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Вкусный и супербыстрый ужин за 15 минут — паста в томатном соусе
Когда можно ожидать заметных результатов в наращивании мышечной массы
Секреты долгожителей: правила жизни из самых здоровых стран мира
Туризм в Краснодарском крае: рост даже при разливе мазута
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.