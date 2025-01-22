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Как и когда повышать стоимость аренды: советы для успешного изменения условий

Недвижимость

Изменение арендной платы — процесс, который требует внимательного подхода. Владелец недвижимости не может бесконтрольно менять условия договора, особенно если в документе такие изменения не оговорены. Рассмотрим основные моменты, которые важно учитывать.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Роль договора в изменении арендной платы

Основные правила регулирования арендной платы всегда должны быть прописаны в договоре. Хорошо составленный документ включает:

  • Право изменения арендной платы.
  • Сторону, имеющую право вносить изменения.
  • Сроки и периодичность пересмотра.
  • Пределы изменений.
  • Порядок уведомления другой стороны.

Если пункт о пересмотре арендной платы в договоре отсутствует, арендодатель может повысить стоимость только по обоюдному соглашению сторон. В этом случае составляется дополнительное соглашение или новый договор в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ.

Периодичность изменений

Законом предусмотрено, что арендную плату можно изменять не чаще одного раза в год, если иное не указано в договоре. Это особенно важно при фиксированных суммах. Исключением являются договоры с процентным способом расчёта, когда итоговая сумма может изменяться автоматически в зависимости от определённых условий, без нарушения установленных правил.

Иногда договоры могут содержать запрет на изменение арендной платы в течение всего срока аренды. Такое условие также необходимо учитывать при заключении соглашения.

Что делать, если договор составлен некорректно

Если договор аренды не содержит детальных условий о повышении платы, арендатор защищён от односторонних изменений. Любые попытки увеличения стоимости будут незаконными без предварительного согласия. В подобных ситуациях важно своевременно корректировать документы или составлять новые соглашения.

Вывод

Изменение арендной платы требует соблюдения всех условий договора. Чётко прописанные правила помогут избежать конфликтов и судебных разбирательств, а также защитят интересы обеих сторон.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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