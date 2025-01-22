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Как быстро высушить абсолютно любую вещь? Полезные советы от эксперта

1:09
Недвижимость

Как быстро высушить одежду, если она влажная

Подложите под мокрую вещь несколько сухих махровых полотенец. Затем включите цикл отжима на стиральной машине.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Выбирайте количество витков в зависимости от типа ткани. По окончанию стирки полотенца впитают лишнюю влагу и вещь станет более сухой. Процедуру можно повторить, либо можно использовать утюг, который позволит полностью высушить изделие.

Сушка белья феном — это быстро и безопасно. Особенно, если речь идет о шерстяной одежде, которая вряд ли сохранит свой первоначальный вид после использования утюга.

Главное, уделять одинаковое внимание всем деталям изделия, чтобы потом не обнаружить, что рукав или воротник рубашки не был полностью высушен.

Повесьте одежду на улицу, на балкон или возле окна. Поток свежего воздуха отводит влагу от сохнущей одежды, сводя к минимуму конденсацию обратно на ткань. Чтобы сушить белье в помещении, выбирайте теплое, сухое помещение с хорошей вентиляцией.

Уточнения

Сушка — процесс принудительного удаления жидкости (чаще всего влаги/воды, реже иных жидкостей, например, летучих органических растворителей) из веществ и материалов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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