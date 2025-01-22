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Пять вещей, которые вы упускаете при уборке в гостиной

1:59
Недвижимость

Уборка дома часто выполняется по одному и тому же сценарию: протираем горизонтальные поверхности, раскладываем вещи по местам, пылесосим и делаем влажную уборку. Однако в процессе мы нередко упускаем мелочи, которые тоже требуют внимания, особенно в гостиной — главной комнате дома.

Гостиная
Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостиная

На что стоит обратить внимание в гостиной

1. Пульт и техника

Пульт от телевизора или кондиционера может не покрываться слоем пыли, но наверняка имеет следы от пальцев или даже жирные отпечатки. Регулярно протирайте его влажной тряпкой из микрофибры. Это поможет не только поддерживать чистоту, но и продлит срок службы техники.

2. Стены

Многие забывают, что стены тоже пачкаются. На обоях или краске часто появляются потертости от мебели, следы возле выключателей или розеток. Чтобы поддерживать их в порядке, периодически очищайте проблемные места мягкой влажной губкой.

3. Растения

Декоративные растения собирают пыль, которая оседает на их листьях и ухудшает внешний вид. Протирайте их влажной салфеткой или промывайте под душем. Так зелень будет выглядеть ярче и свежей.

4. Ковер

Пылесосить ковер раз в неделю — это хорошо, но не забывайте хотя бы раз в месяц убирать его, чтобы помыть пол под ним. Это избавит вас от пыли и грязи, которые могут накапливаться в незаметных местах.

5. Лампочки

Мы часто протираем плафоны люстр, но забываем о светодиодных лампочках. Несмотря на их долговечность, пыль накапливается и там. Регулярная чистка лампочек улучшит освещение и сделает комнату чище.

Уделяя внимание этим деталям, вы сделаете уборку более качественной, а гостиную — чистой, уютной и комфортной для всей семьи.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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