Советские предметы, которые всегда будут в моде

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предметы из советской эпохи обладают уникальной ценностью. Для кого-то они — воспоминания о прошлом, для других — пример качественных и эксклюзивных вещей, которые сложно найти в современном мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Какие советские вещи стоит сохранить и использовать в интерьере.

Радиола

Даже если устройство давно не работает, оно может стать стильным акцентом в интерьере. Радиолу можно использовать как оригинальную тумбу или оставить как самостоятельный декоративный элемент.

Настольная лампа

Советские лампы с крупными и необычными абажурами создают атмосферу уюта и тепла. Многие современные светильники не могут похвастаться таким шармом.

Телефон с диском

Этот символ ушедшей эпохи отлично дополнит интерьер в ретро-стиле. К тому же большинство таких телефонов до сих пор можно восстановить для работы — достаточно почистить и заменить некоторые детали.

Швейная машинка

Старинная машинка на чугунных ножках способна стать настоящей изюминкой интерьера. Её можно использовать как столик, тумбу или подставку для комнатных растений.

Механические часы

Напольные или настольные часы из СССР остаются актуальными в любом интерьере. Они идеально дополнят классический стиль, а ходики с кукушкой отлично подойдут для кухни, добавляя ей уюта и оригинальности.

Советские предметы не только сохраняют историю, но и способны украсить современный интерьер, добавляя ему индивидуальности и характера.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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