Ошибки, которые превращают вашу прихожую в склад

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый стильный интерьер и удобная мебель не создадут уюта, если в доме нет порядка. Зачастую поддерживать чистоту мешает нехватка времени или подходящего места для вещей. Начинать нужно с самого очевидного — правильной организации пространства.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Что мешает порядку в прихожей

1. Несезонная обувь

В прихожей должна оставаться только актуальная обувь. Босоножки зимой или зимние сапоги летом не только занимают место, но и создают ощущение беспорядка. Несезонные вещи лучше хранить в коробках в шкафу, гардеробной или другом подходящем месте.

2. Лишняя макулатура

Обои, старые счета, рекламные буклеты — всё это нередко оседает на полках в прихожей. Подобные вещи не только бесполезны, но и занимают ценное пространство. Для макулатуры стоит выделить место в кладовке или другом помещении, где её можно организовать и постепенно утилизировать.

3. Слишком много сумок и пакетов

Пакеты, спортивные сумки и рюкзаки часто превращаются в проблему. Они занимают пространство, а используются редко. Чтобы решить эту проблему, держите крупные предметы подальше от входной зоны — это сделает пространство более свободным и удобным.

Простая организация прихожей избавит вас от ощущения хаоса и создаст уютный и комфортный вход в ваш дом.

Уточнения

Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



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