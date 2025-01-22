Ошибки, которые превращают вашу прихожую в склад

Даже самый стильный интерьер и удобная мебель не создадут уюта, если в доме нет порядка. Зачастую поддерживать чистоту мешает нехватка времени или подходящего места для вещей. Начинать нужно с самого очевидного — правильной организации пространства.
1. Несезонная обувь
В прихожей должна оставаться только актуальная обувь. Босоножки зимой или зимние сапоги летом не только занимают место, но и создают ощущение беспорядка. Несезонные вещи лучше хранить в коробках в шкафу, гардеробной или другом подходящем месте.
2. Лишняя макулатура
Обои, старые счета, рекламные буклеты — всё это нередко оседает на полках в прихожей. Подобные вещи не только бесполезны, но и занимают ценное пространство. Для макулатуры стоит выделить место в кладовке или другом помещении, где её можно организовать и постепенно утилизировать.
3. Слишком много сумок и пакетов
Пакеты, спортивные сумки и рюкзаки часто превращаются в проблему. Они занимают пространство, а используются редко. Чтобы решить эту проблему, держите крупные предметы подальше от входной зоны — это сделает пространство более свободным и удобным.
Простая организация прихожей избавит вас от ощущения хаоса и создаст уютный и комфортный вход в ваш дом.
Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
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