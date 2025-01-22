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Эти 4 детали портят обстановку в вашей квартире

1:53
Недвижимость

Планируя интерьер своей квартиры, вы наверняка хотите создать пространство, которое будет выглядеть стильно и современно. Но иногда даже значительные усилия и вложения не дают желаемого результата — квартира может казаться дешёвой. К счастью, ситуацию легко исправить, если знать несколько простых правил.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Какие детали портят обстановку

1. Пластик в интерьере

Практичный и недорогой материал, пластик часто выбирают за удобство. Однако он всегда визуально удешевляет интерьер. Чтобы добиться более солидного результата, отдайте предпочтение натуральным материалам, таким как дерево, металл или стекло.

2. Готовые мебельные гарнитуры

В прошлом покупка готовых наборов мебели была показателем статуса, но сейчас такие решения кажутся устаревшими. Большой выбор мебели позволяет создавать уникальные сочетания, которые сделают интерьер интересным и стильным. Гарнитуры, напротив, часто выглядят безвкусно и дешево.

3. Излишек декоративных элементов

Многочисленные мелочи для декора могут создать ощущение хаоса и захламлённости. Вместо этого выбирайте несколько качественных и выразительных предметов для каждой комнаты. Такой подход придаст интерьеру дорогой и лаконичный вид.

4. Накидки на мебель

Эта привычка, доставшаяся нам от старшего поколения, больше не актуальна. Современные методы реставрации и ухода за мебелью позволяют сохранить её внешний вид без использования накидок, которые удешевляют пространство.

Придерживаясь этих советов, вы сможете преобразить свой интерьер и сделать его действительно стильным и современным, не прибегая к значительным затратам.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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