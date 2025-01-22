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Как ошибки при стирке портят вашу стиральную машину

1:30
Недвижимость

Стиральная машина — незаменимый помощник в доме, но неправильное использование может сократить её срок службы. Рассмотрим три наиболее распространённые ошибки, которые допускают владельцы.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Первая ошибка — это чрезмерное использование моющего средства. Миф о том, что больше порошка улучшает качество стирки, давно развенчан. Наоборот, избыток средства оседает на одежде, оставляя белые следы, и требует дополнительного полоскания. Чтобы избежать этого, строго соблюдайте рекомендации на упаковке моющего средства.

Вторая проблема — забытые в карманах мелкие предметы. Они могут засорить сливную систему или повредить внутренние элементы машины. Металлические детали, монеты или пуговицы способны не только вызвать поломку, но и испортить другие вещи в барабане. Простая привычка проверять карманы перед стиркой избавит вас от этих неприятностей.

Третья ошибка — перегруз барабана. Желание за один цикл постирать как можно больше вещей часто приводит к дополнительной нагрузке на технику. Это снижает эффективность стирки, а также ускоряет износ деталей. Следуйте инструкции по допустимому весу загрузки, чтобы избежать этих проблем.

Соблюдение простых правил эксплуатации поможет вашей стиральной машине работать дольше, обеспечивая качественную стирку без лишних затрат.

Уточнения

Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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