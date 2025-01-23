Простая ошибка, которая может сломать ваш холодильник

Многие устанавливают холодильник вплотную к стене, считая это удобным решением. Однако такое расположение может стать причиной серьёзных проблем, вплоть до поломки прибора.
Основная причина в том, что при отсутствии зазора затрудняется циркуляция воздуха вокруг устройства.
Нагрузка на компрессор возрастает.
Это приводит к перегреву и нарушению работы системы охлаждения.
Износ деталей ускоряется.
В таких условиях прибор быстро выходит из строя, значительно сокращая срок службы.
Чтобы избежать подобных проблем, нужно соблюсти минимальные расстояния:
Соблюдение этих простых правил обеспечит правильную циркуляцию воздуха, что продлит срок службы вашего холодильника и сохранит его работоспособность.
Берегите бытовую технику — правильная установка предотвратит ненужные расходы и сбережёт ваш комфорт!
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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