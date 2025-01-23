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Простая ошибка, которая может сломать ваш холодильник

1:09
Недвижимость

Многие устанавливают холодильник вплотную к стене, считая это удобным решением. Однако такое расположение может стать причиной серьёзных проблем, вплоть до поломки прибора.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Почему холодильник не должен стоять вплотную к стене

Основная причина в том, что при отсутствии зазора затрудняется циркуляция воздуха вокруг устройства.

Нагрузка на компрессор возрастает.

Это приводит к перегреву и нарушению работы системы охлаждения.

Износ деталей ускоряется.

В таких условиях прибор быстро выходит из строя, значительно сокращая срок службы.

Как правильно установить холодильник

Чтобы избежать подобных проблем, нужно соблюсти минимальные расстояния:

  • От задней стенки до стены: не менее 5 см.
  • По бокам: также минимум 5 см.

Соблюдение этих простых правил обеспечит правильную циркуляцию воздуха, что продлит срок службы вашего холодильника и сохранит его работоспособность.

Берегите бытовую технику — правильная установка предотвратит ненужные расходы и сбережёт ваш комфорт!

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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