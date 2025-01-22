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Как обновить бабушкин интерьер, не потратив ни копейки

1:24
Недвижимость

Как быстро и недорого обновить интерьер "бабушкиной" квартиры? Многие сразу скажут: "Нужно все выкинуть и заменить новой мебелью, сделать дорогой ремонт". Но действительно ли это единственный путь?

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Специалисты уверены: превратить квартиру с советским интерьером в стильное пространство можно с минимальными затратами и усилиями. Почти ничего выбрасывать не придется!

Три простых шага для обновления интерьера

1. Дайте новую жизнь старой мебели

Старый сервант или советскую "стенку" вовсе не обязательно выбрасывать. Их можно перекрасить, и эти предметы заиграют по-новому. Даже старая мягкая мебель станет современнее, если добавить красивое покрывало и декоративные подушки.

2. Освежите стены

Замените старые обои на однотонные или просто покрасьте стены. Это быстрый способ придать комнате аккуратный и стильный вид.

3. Проверьте декор

Советские ковры, фарфоровые статуэтки и другие ретро-вещи необязательно выносить на свалку. Оставьте только то, что в хорошем состоянии. На фоне обновленных стен такие детали добавят квартире уюта и очарования.

Маленькие изменения — и ваша квартира превратится в современное и комфортное пространство, сохранив теплую атмосферу прошлого!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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