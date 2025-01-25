В Испании могут запретить покупать жилье не гражданам ЕС

В Испании может быть введен запрет на приобретение недвижимости для граждан государств, не входящих в Европейский Союз. Это предложение выдвинул премьер-министр Педро Санчес на фоне серьезного кризиса в области жилья.
Санчес заявил, что правительство намеревается ограничить возможность покупки жилья для иностранцев, не имеющих постоянного места жительства в Испании, и занимающихся спекуляцией. Он подчеркнул, что в текущем году граждане, не относящиеся к странам ЕС, приобрели около 23 тысяч объектов недвижимости в Испании, в то время как стране не хватает порядка 200 тысяч новых жилых помещений ежегодно, сообщает Bloomberg.
Ранее председатель правительства уже выдвигал аналогичное предложение, однако тогда акцент был сделан на введении 100% налога на продажу недвижимости иностранцами.
Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
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