В Испании могут запретить покупать жилье не гражданам ЕС

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Испании может быть введен запрет на приобретение недвижимости для граждан государств, не входящих в Европейский Союз. Это предложение выдвинул премьер-министр Педро Санчес на фоне серьезного кризиса в области жилья.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Санчес заявил, что правительство намеревается ограничить возможность покупки жилья для иностранцев, не имеющих постоянного места жительства в Испании, и занимающихся спекуляцией. Он подчеркнул, что в текущем году граждане, не относящиеся к странам ЕС, приобрели около 23 тысяч объектов недвижимости в Испании, в то время как стране не хватает порядка 200 тысяч новых жилых помещений ежегодно, сообщает Bloomberg.

Ранее председатель правительства уже выдвигал аналогичное предложение, однако тогда акцент был сделан на введении 100% налога на продажу недвижимости иностранцами.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).





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