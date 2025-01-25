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Объем ввода новостроек в России сократился до 56 % в 2024 году

1:25
Недвижимость

По итогам 2024 года объем новостроек в России уменьшился до 56 процентов. Это снижение наблюдается практически во всех крупных городах страны.

многоэтажный дом
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
многоэтажный дом

Однако есть исключения. В Казани количество новых проектов увеличилось на 95 по сравнению с предыдущим годом, в Уфе зафиксирован рост на 52 процента, а в Челябинске — на 8 процентов. В остальных мегаполисах с численностью населения свыше миллиона наблюдается снижение этих показателей.

Наибольшее сокращение объема ввода новых зданий отмечено в Красноярске, где спад составил 56 процентов, тогда как в Нижнем Новгороде уменьшение оказалось минимальным — 10 процентов. В Москве снижение составляет 40 процентов, в Санкт-Петербурге — 37 процентов. В целом по стране этот показатель уменьшился на четверть: в 2024 году стартовало строительство в 658 жилых комплексах, что значительно меньше по сравнению с 882 в 2023 году, сообщают "Известия".

Кроме того, эксперты подчеркивают заметное сокращение проектируемого количества квартир в новых жилых объектах — в среднем на 34 процента.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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