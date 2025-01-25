Предсказано будущее цен на недвижимость в России в 2025 году

По мнению эксперта в области недвижимости и основательницы агентства New&Now Ольги Нарт, в 2025 году стоимость жилья в России будет расти умеренными темпами.

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Ожидается, что цены увеличатся примерно на 15 процентов. Это связано с тем, что на ценообразование влияют такие факторы, как себестоимость строительных материалов и труда, уровень инфляции, а также расходы на обслуживание кредитов. Все эти параметры сейчас имеют тенденцию к росту.

Кроме того, Нарт обратила внимание на значительное снижение интереса к покупке недвижимости в России, что обусловлено высокой ключевой ставкой и труднодоступностью ипотеки. По ее мнению, такая обстановка будет способствовать не снижению цен, а более тщательному отбору качественных проектов для инвестирования, передает "Лента.ру".

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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