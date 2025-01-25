Россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке жилья в новостройке

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приобретая квартиру в новостройке, расположенной на проблемном земельном участке, не стоит сразу же готовиться к судебным спорам. В случае возникновения сомнений относительно легитимности строительства, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предлагает обратиться к данным, хранящимся в Росреестре, чтобы выяснить, находится ли земельный участок в аренде, собственности или имеет другой правовой статус.

Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многоквартирный дом

В первую очередь, депутат рекомендует узнать, является ли земля муниципальной собственностью или, если этот вопрос не удается установить, обратиться в местную администрацию с просьбой о легализации использования участка. Благодаря этому может быть получено право бессрочного пользования или аренды, что в будущем упростит процесс регистрации права общей долевой собственности.

Кроме того, покупатели квартир в новостройках с неясным статусом могут попытаться сами инициировать процесс кадастрового учета земельного участка. Если учет уже выполнен и земля официально закреплена за застройщиком, необходимо настаивать на ее передаче в общую долевую собственность. Это можно сделать через застройщика или обратившись в местные органы власти. Легализация недвижимости также возможна через процедуры приватизации или получение регистрации в соответствующих органах.

Уточнения

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним. Росреестр также организует инфраструктуру пространственных данных Российской Федерации.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.