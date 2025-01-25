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Россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке жилья в новостройке

1:29
Недвижимость

Приобретая квартиру в новостройке, расположенной на проблемном земельном участке, не стоит сразу же готовиться к судебным спорам. В случае возникновения сомнений относительно легитимности строительства, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предлагает обратиться к данным, хранящимся в Росреестре, чтобы выяснить, находится ли земельный участок в аренде, собственности или имеет другой правовой статус.

многоквартирный дом
Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многоквартирный дом

В первую очередь, депутат рекомендует узнать, является ли земля муниципальной собственностью или, если этот вопрос не удается установить, обратиться в местную администрацию с просьбой о легализации использования участка. Благодаря этому может быть получено право бессрочного пользования или аренды, что в будущем упростит процесс регистрации права общей долевой собственности.

Кроме того, покупатели квартир в новостройках с неясным статусом могут попытаться сами инициировать процесс кадастрового учета земельного участка. Если учет уже выполнен и земля официально закреплена за застройщиком, необходимо настаивать на ее передаче в общую долевую собственность. Это можно сделать через застройщика или обратившись в местные органы власти. Легализация недвижимости также возможна через процедуры приватизации или получение регистрации в соответствующих органах. 

Уточнения

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним. Росреестр также организует инфраструктуру пространственных данных Российской Федерации.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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