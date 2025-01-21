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Воспользуйтесь их слабостями! Учёные нашли новый метод борьбы с комарами

2:16
Недвижимость

Никто не станет спорить, что комары раздражают до невозможности. Но интересно то, что насекомые не кусают всех одинаково.

Укус комара
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Укус комара

Некоторые из нас буквально "притягивают" их, превращаясь в лёгкую добычу. В борьбе с этими кровососами многие люди полагаются на растительные репелленты или выбирают одежду с длинным рукавом. Однако существуют и более современные подходы, которые помогут избежать укусов и их последствий.

Комары — это не только ночной шум и зуд. В экзотических регионах они переносят серьёзные заболевания, такие как малярия, лихорадка денге, вирус Зика, жёлтая лихорадка, а также менее известные, но опасные болезни вроде японского энцефалита и лимфатического филяриатоза. Если вы планируете путешествие в тропики, средства с содержанием ДЭТА станут вашим лучшим выбором.

ДЭТА (N, N-диэтилтолуамид) — одно из самых эффективных веществ против комаров, но оно имеет свои недостатки. Его не рекомендуется наносить на кожу в больших количествах, так как это может вызвать раздражение, покраснение, а при длительном использовании — даже интоксикацию. Лучше всего применять его на одежду, пишет журнал Receptar.

Учёные также работают над инновационными решениями. Одно из них связано с бактериями, обитающими на нашей коже. Эти микроорганизмы выделяют вещества, которые привлекают комаров. Но что, если изменить их генетически? Новая технология позволяет создавать бактерии, которые больше не производят "приманивающие" соединения. При нанесении таких бактерий на кожу защита сохраняется до 11 дней. Пока что метод был протестирован на мышах и показал 60% эффективность.

Для борьбы с комарами на открытом воздухе есть и другой подход — использование бактерий Bacillus thuringiensis israelensis (BTI). Они выделяют токсины, губительные только для личинок комаров. Такой метод позволяет безопасно уничтожать насекомых в водоёмах, не причиняя вреда другим организмам.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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