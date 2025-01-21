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Чистим плиту без химии: экологичные лайфхаки для кухни

1:12
Недвижимость

Загрязнения вокруг конфорок и на решётках плиты — настоящее испытание для каждого, кто регулярно готовит. Жир, налёт и пригоревшие остатки пищи не только портят внешний вид, но и усложняют процесс готовки.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Чтобы вернуть плите чистоту, достаточно знать несколько простых методов, пишет журнал Receptar.

Использование соды и уксуса — одно из самых эффективных решений. Смешайте полчашки пищевой соды с небольшим количеством воды до консистенции пасты. Нанесите её на загрязненные участки и оставьте на ночь. Утром нанесите уксус с помощью распылителя. Кислота уксуса вступит в реакцию с содой, размягчая даже самые стойкие загрязнения. Затем достаточно протереть плиту влажной губкой, чтобы вернуть ей прежний блеск.

Особое внимание требует уход за решётками газовой плиты. На них часто накапливаются жир и налёт. Используйте свежий лимонный сок или его концентрат, чтобы справиться с этой проблемой. Нанесите сок на решётки и оставьте на ночь, а утром почистите кухонной губкой.

 

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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