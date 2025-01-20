Зачем включать отопление? Топ-5 способов согреться в холодной спальне

Вы решили выключить отопление в спальне ради экономии? Хорошая новость: это не только экономно, но и полезно для здоровья!
Идеальная температура для сна — 17°C. Минимум, который всё ещё считается комфортным и здоровым, — 16°C. Более низкие температуры могут быть вредны, но, поддерживая оптимальную прохладу, вы не только улучшите качество сна, но и сократите расходы на отопление.
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Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
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