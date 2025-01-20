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Зачем включать отопление? Топ-5 способов согреться в холодной спальне

1:27
Недвижимость

Вы решили выключить отопление в спальне ради экономии? Хорошая новость: это не только экономно, но и полезно для здоровья!

женщина
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина

Почему в спальне должно быть прохладно?

Идеальная температура для сна — 17°C. Минимум, который всё ещё считается комфортным и здоровым, — 16°C. Более низкие температуры могут быть вредны, но, поддерживая оптимальную прохладу, вы не только улучшите качество сна, но и сократите расходы на отопление.

Как согреться без обогревателя?

Если холод стал вашим верным спутником, вот пять простых способов чувствовать себя уютно.

  1. Тёплая пижама и носки. Наденьте фланелевую пижаму, носки или даже комбинезон. Ткань должна быть комфортной и сохранять тепло.
  2. Шторы для изоляции. Плотные, тёмные шторы защитят от холода и блокируют уличный свет, способствуя глубокому сну.
  3. Ковры и пледы. Утеплите полы толстым ковром или мехом, чтобы избежать неприятного ощущения холода от земли.
  4. Прогрев постели. Используйте электрическое одеяло или грелку, чтобы согреть постель перед сном, но не оставляйте их включёнными на ночь.
  5. Свечи и природные способы. Пламя свечи может слегка поднять температуру воздуха в комнате, а мешочек с тёплым рисом согреет постель.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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