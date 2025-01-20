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Дом, где родилась легенда: резиденция Вальтера Скотта выставлена на продажу

1:14
Недвижимость

Дом, в котором с 1799 по 1805 год жил знаменитый шотландский писатель сэр Вальтер Скотт, выставлен на продажу за 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

Особняк
Фото: commons.wikimedia.org by Vovo4kaomg is licensed under Commons, the free media repository
Особняк

Резиденция, известная как Barony House, расположена в Лассуэйде, всего в 20 минутах езды от Эдинбурга. Именно под этой крышей, как предполагают, Скотт начал создавать свои первые поэтические произведения.

Barony House был не просто домом писателя — это место собраний литературной элиты того времени, включая английского поэта Уильяма Вордсворта, с которым Скотт, по слухам, разделял страсть к опиумной трубке.

Дом впечатляет своей историей и архитектурой: шесть спален, четыре ванные комнаты, площадь более 725 квадратных метров и обширные сады на 4,5 акра. Электрические ворота и круговая подъездная дорога подчёркивают его величественность.

Одной из ключевых особенностей является соломенная крыша — одна из всего 200 подобных в Шотландии, что делает это место настоящей редкостью.

Уточнения

Сэр Ва́льтер Скотт, 1-й баронет (англ. Walter Scott, вариант имени — Уолтер, ˈwɔːltə skɒt; 15 августа 1771, Эдинбург — 21 сентября 1832, Эбботсфорд) — британский прозаик, поэт, историк, собиратель древностей, адвокат. Считается основоположником жанра исторического романа.

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна в Европе, занимающая северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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