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На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку

1:07
Недвижимость

Если у вас нет сушилки, но вы мечтаете ускорить процесс сушки белья, простой трюк с полотенцем поможет достичь отличных результатов. Этот метод превращает вашу стиральную машину в помощника, близкого по эффективности к сушилке, без необходимости покупать дополнительное устройство.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Современные стиральные машины оснащены мощным циклом отжима, который при правильном использовании позволяет существенно сократить время сушки одежды. Главное — добавить сухое полотенце в барабан во время последнего отжима. Полотенце впитает остаточную влагу из мокрой одежды, делая её почти сухой.

Как это сделать

  1. После завершения стирки добавьте в барабан большое сухое полотенце.
  2. Запустите цикл отжима на максимальной скорости.
  3. Достаньте одежду: она будет заметно суше, а процесс досушивания на воздухе займёт меньше времени.

Этот простой способ экономит электроэнергию, продлевает срок службы тканей, снижает затраты и позволяет обойтись без покупки громоздкой сушилки. 

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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