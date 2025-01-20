На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас нет сушилки, но вы мечтаете ускорить процесс сушки белья, простой трюк с полотенцем поможет достичь отличных результатов. Этот метод превращает вашу стиральную машину в помощника, близкого по эффективности к сушилке, без необходимости покупать дополнительное устройство.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Современные стиральные машины оснащены мощным циклом отжима, который при правильном использовании позволяет существенно сократить время сушки одежды. Главное — добавить сухое полотенце в барабан во время последнего отжима. Полотенце впитает остаточную влагу из мокрой одежды, делая её почти сухой.

Как это сделать

После завершения стирки добавьте в барабан большое сухое полотенце. Запустите цикл отжима на максимальной скорости. Достаньте одежду: она будет заметно суше, а процесс досушивания на воздухе займёт меньше времени.

Этот простой способ экономит электроэнергию, продлевает срок службы тканей, снижает затраты и позволяет обойтись без покупки громоздкой сушилки.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.



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