Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контролируем уровень сахара в крови без особых усилий: 7 полезных ежедневных привычек
Вакуум живота: минимальные усилия — максимальный эффект
Три ложки этого средства — и ваша малина станет размером со сливу
Холестерин и здоровье сердца: как липидный профиль помогает предотвратить болезни
Юная невеста Лепса намекнула, что 62-летний певец — не её типаж
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать
Какие собаки лучше всего подходят для охраны дома
Почему глютамин необходим каждому кто занимается спортом

Как убирать раз в месяц и забыть о пыли: откройте секрет, которым пользуются в отелях

Недвижимость

Забудьте о бесконечных часах уборки! Существует простой способ, который позволит вам поддерживать чистоту в доме всего с одной уборкой в месяц. Давайте рассмотрим несколько эффективных советов, которые значительно облегчат вашу жизнь.

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Почему важно поддерживать порядок

Чистота в доме не только создает приятную атмосферу, но и положительно влияет на ваше здоровье. Пыль и грязь могут вызывать аллергию и другие проблемы со здоровьем. Поэтому важно знать, как справляться с этими неприятностями.

8 простых советов для поддержания чистоты

  1. Правильные инструменты. Используйте качественные тряпки и средства для уборки, чтобы эффективно удалять пыль.
  2. Создайте план. Определите, какие помещения требуют внимания, и распределите время для их уборки.
  3. Минимализм. Уберите лишние вещи, которые собирают пыль. Меньше предметов — меньше пыли!
  4. Регулярная проветривание. Это поможет избавиться от пыли и улучшить качество воздуха.
  5. Пыль не вытирайте, а вытряхивайте. Используйте специальные щетки и пылесосы, чтобы эффективно удалить пыль с поверхностей.
  6. Поддерживайте чистоту сразу. Убирайте небольшие загрязнения сразу, а не откладывайте на потом.
  7. Привлекайте всех домочадцев. Разделите обязанности по уборке с семьей или соседями. Это значительно упростит задачу.
  8. Закрепите привычку. Постоянно напоминать себе о необходимости убирать раз в месяц.

Эти советы помогут вам значительно сократить время на уборку и обеспечить чистоту в доме.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья
Домашние животные
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Трамп угрожает ввести против России ещё более сильные санкции. Надо ли их опасаться? Любовь Степушова Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Греческая платформа против дронов: ответ на угрозу турецких БПЛА
Крупный пожар в отеле Турции: 10 погибших, 32 пострадавших
Эти тефтельки получатся вкуснее, чем у свекрови
Безаварийное вождение: правила безопасности на дороге, которые должен знать каждый
Как убирать раз в месяц и забыть о пыли: откройте секрет, которым пользуются в отелях
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Неприятный запах пота: причины, риски и эффективные способы борьбы
Голоса прошлого: как Древний Орлеан мстил за несчастья через богов
Зимний тест El-Prix: какие электрокары справились лучше всего
Макрон предупредил Трампа: конфликт на Украине затянется
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.