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Стирка без проблем: как использовать губку для удаления шерсти и волос

0:48
Недвижимость

Многие хозяйки знают, что губка для мытья посуды может быть полезна не только на кухне. Её также можно использовать для улучшения качества стирки. Этот лайфхак особенно актуален для тех, кто хочет избавиться от шерсти домашних животных и волос, прилипших к ткани.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Губка помогает эффективно удалять катышки с пальто и другой одежды. Однако перед тем как добавлять её в барабан стиральной машины, необходимо подготовить губку. Для этого нужно отрезать или удалить жёсткую сторону, оставив только мягкий слой.

После стирки с губкой важно извлечь её из барабана и отдельно прополоскать одежду. Этот простой приём позволяет значительно улучшить качество стирки и облегчить процесс ухода за вещами.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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