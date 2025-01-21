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Ленивые хозяйки пользуются этим странным лайфхаком, но он работает

1:22
Недвижимость

Необычные лайфхаки часто вызывают удивление или даже недоумение, пока не увидишь их в действии. Один из таких способов уборки — это использование пищевой плёнки для защиты труднодоступных поверхностей и быстрой очистки.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Как это работает

Идея проста: вы накрываете плёнкой поверхности, которые быстро пачкаются, — например, внутреннюю часть холодильника, полки в шкафу или столешницу. Когда плёнка загрязнится, её достаточно снять и выбросить, не тратя время на мытьё.

Преимущества метода

  • Экономия времени: уборка становится быстрее и проще.
  • Минимум усилий: никаких чистящих средств и долгого натирания.
  • Универсальность: плёнку можно использовать для разных поверхностей.

Практические советы

  • Перед использованием плёнки убедитесь, что поверхность чистая и сухая.
  • Меняйте покрытие регулярно, особенно на кухне, чтобы избежать скопления грязи.
  • Подберите плёнку, которая хорошо прилипает к поверхности, чтобы она не скатывалась.

Скепсис или рациональность

Некоторые считают этот метод неудобным или даже странным, но он может стать настоящей находкой для тех, кто ценит время. Попробуйте сами и убедитесь в его эффективности.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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