Ленивые хозяйки пользуются этим странным лайфхаком, но он работает

Необычные лайфхаки часто вызывают удивление или даже недоумение, пока не увидишь их в действии. Один из таких способов уборки — это использование пищевой плёнки для защиты труднодоступных поверхностей и быстрой очистки.
Идея проста: вы накрываете плёнкой поверхности, которые быстро пачкаются, — например, внутреннюю часть холодильника, полки в шкафу или столешницу. Когда плёнка загрязнится, её достаточно снять и выбросить, не тратя время на мытьё.
Некоторые считают этот метод неудобным или даже странным, но он может стать настоящей находкой для тех, кто ценит время. Попробуйте сами и убедитесь в его эффективности.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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