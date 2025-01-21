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Как избавиться от шерсти на диване за минуту: секретный трюк

2:18
Недвижимость

Уход за домом, где живут кошки и собаки, — это особый навык. Питомцы приносят радость, но уборка после них может стать настоящим вызовом. Как же справиться с шерстью, запахами и пятнами, сохраняя дом чистым? Делимся простыми, но эффективными советами, которые помогут сделать уборку легче.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Как бороться с шерстью

Если шерсть ваших питомцев буквально окутывает весь дом, попробуйте использовать резиновые перчатки. Намочите их, проведите по дивану или ковру — шерсть соберётся в один комок. Для мебели и пола отлично подойдёт пылесос с насадкой-турбощёткой. Регулярная чистка таких поверхностей не даст шерсти оседать и скапливаться.

Пятна: быстрые решения

Пятна на ковре или мебели? Немедленно удалите жидкость бумажными полотенцами, затем посыпьте место содой. Через 15 минут протрите влажной тряпкой. Это уберёт запах и предотвратит въедание пятна. Для более серьёзных загрязнений используйте уксус: смешайте его с водой в пропорции 1:1 и нанесите на пятно.

Запахи под контролем

Чтобы устранить неприятные запахи, регулярно проветривайте комнаты. Используйте натуральные поглотители запаха, такие как активированный уголь или сода. Не забывайте чистить подстилки, игрушки и миски ваших питомцев.

Чистота в зоне кормления

Еда может разлетаться вокруг миски, поэтому застелите эту область ковриком, который легко моется. Это поможет избежать сложных загрязнений на полу.

Регулярный уход за питомцем

Чем чаще вы расчёсываете своего любимца, тем меньше шерсти оседает на мебели и полу. Купание также снижает линьку, но не переусердствуйте — частое мытьё может повредить кожу животного.

Инструменты, которые облегчат уборку

  • Ролики для чистки одежды помогут быстро убрать шерсть с одежды.
  • Салфетки для влажной уборки подойдут для быстрой чистки лап.
  • Моющий пылесос станет настоящим спасением, если у вас ковры или мягкая мебель.

Теперь ваш дом будет сиять чистотой, а питомцы останутся довольны!

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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