Рассказываем, как вернуть пуховик к жизни после стирки

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пуховик после стирки часто теряет форму: наполнитель сбивается, вещь выглядит неопрятно. Не стоит паниковать — вернуть пуху воздушность можно, если знать несколько хитростей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в зимней куртке

Почему пух сбивается

Во время стирки пух становится влажным, тяжелеет и сваливается в комки. Если его правильно не обработать, он теряет теплоизоляционные свойства, а сам пуховик перестаёт греть.

Способы взбить пух

Сушка с теннисными мячиками

В барабан стиральной машины или сушилки положите несколько теннисных мячиков. Они будут "разбивать" комки пуха, распределяя его равномерно по всему изделию.

Мануальная взбивка

После стирки и предварительной сушки вручную разомните пуховик. Работайте пальцами, уделяя внимание каждому участку — от швов до середины.

Проветривание и встряхивание

Повесьте пуховик в тёплом месте, где хорошая вентиляция. Время от времени активно встряхивайте его, чтобы наполнитель расправился.

Что важно помнить

Используйте специальные моющие средства для пуховиков. Обычный порошок может повредить пух.

Стирать изделие нужно в режиме "деликатная стирка", а воду использовать только прохладную.

Никогда не сушите пуховик на батарее — это повредит наполнитель.

Эти простые советы помогут сохранить ваш пуховик не только тёплым, но и красивым.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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