Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Челябинский завод ошибочно выдал зарплату в 100 раз выше нормы
Как избавиться от шерсти на диване за минуту: секретный трюк
Фразы, которые выдают отсутствие эмпатии и обесценивают чужие переживания
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Депрессия, алкоголизм, шизофрения: можно ли унаследовать психические расстройства
Воспользуйтесь их слабостями! Учёные нашли новый метод борьбы с комарами
Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом
Анапа или Азербайджан? Где провести лето в 2025 году
Освещение для рассады: фитолампы или подоконник

Рассказываем, как вернуть пуховик к жизни после стирки

1:29
Недвижимость

Пуховик после стирки часто теряет форму: наполнитель сбивается, вещь выглядит неопрятно. Не стоит паниковать — вернуть пуху воздушность можно, если знать несколько хитростей.

Девушка в зимней куртке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в зимней куртке

Почему пух сбивается

Во время стирки пух становится влажным, тяжелеет и сваливается в комки. Если его правильно не обработать, он теряет теплоизоляционные свойства, а сам пуховик перестаёт греть.

Способы взбить пух

Сушка с теннисными мячиками

В барабан стиральной машины или сушилки положите несколько теннисных мячиков. Они будут "разбивать" комки пуха, распределяя его равномерно по всему изделию.

Мануальная взбивка

После стирки и предварительной сушки вручную разомните пуховик. Работайте пальцами, уделяя внимание каждому участку — от швов до середины.

Проветривание и встряхивание

Повесьте пуховик в тёплом месте, где хорошая вентиляция. Время от времени активно встряхивайте его, чтобы наполнитель расправился.

Что важно помнить

  • Используйте специальные моющие средства для пуховиков. Обычный порошок может повредить пух.
  • Стирать изделие нужно в режиме "деликатная стирка", а воду использовать только прохладную.
  • Никогда не сушите пуховик на батарее — это повредит наполнитель.

Эти простые советы помогут сохранить ваш пуховик не только тёплым, но и красивым.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Казахстане официально признали новую породу собаки
Домашние животные
В Казахстане официально признали новую породу собаки Аудио 
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото
Экономика и бизнес
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Последние материалы
Воспользуйтесь их слабостями! Учёные нашли новый метод борьбы с комарами
Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом
Анапа или Азербайджан? Где провести лето в 2025 году
Освещение для рассады: фитолампы или подоконник
Как повысить урожайность клубники: простые рекомендации для садоводов
Как избежать ссор с партнером за рулем: три простых совета
Рассказываем, как вернуть пуховик к жизни после стирки
Как сделать соус к картофелю из майонеза и молока: простой, но очень вкусный немецкий рецепт
Невероятно вкусные картофельные вафли: гости не уйдут, пока не узнают рецепт
Непомнящий критикует Зенит за дорогостоящий трансфер бразильца: нет смысла в таких тратах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.