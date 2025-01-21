Рассказываем, как вернуть пуховик к жизни после стирки

Пуховик после стирки часто теряет форму: наполнитель сбивается, вещь выглядит неопрятно. Не стоит паниковать — вернуть пуху воздушность можно, если знать несколько хитростей.
Во время стирки пух становится влажным, тяжелеет и сваливается в комки. Если его правильно не обработать, он теряет теплоизоляционные свойства, а сам пуховик перестаёт греть.
В барабан стиральной машины или сушилки положите несколько теннисных мячиков. Они будут "разбивать" комки пуха, распределяя его равномерно по всему изделию.
После стирки и предварительной сушки вручную разомните пуховик. Работайте пальцами, уделяя внимание каждому участку — от швов до середины.
Повесьте пуховик в тёплом месте, где хорошая вентиляция. Время от времени активно встряхивайте его, чтобы наполнитель расправился.
Эти простые советы помогут сохранить ваш пуховик не только тёплым, но и красивым.
Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.
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