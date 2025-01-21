Как сохранить вещи красивыми и ухоженными: 5 советов по стирке

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стирка стала рутиной, и это неудивительно: что может быть проще, чем загрузить вещи в стиральную машину и потом достать их чистыми? Мы подготовили пять простых, но эффективных советов, которые помогут продлить срок службы ваших вещей и добиться их идеальной чистоты.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Сортируйте бельё. Разделяйте светлые и тёмные вещи, а также шерсть и деликатные ткани. Это не только сохранит цвет и качество ткани, но и предотвратит появление пятен. Не перегружайте стиральную машину. Соблюдайте рекомендации по загрузке и оставляйте пространство в барабане. Это обеспечит более эффективное удаление загрязнений и предотвратит износ машины. Используйте подходящее моющее средство. Выбирайте средства для стирки в зависимости от типа ткани и цвета белья. Специальные порошки и гели помогут сохранить яркость и мягкость ваших вещей. Регулируйте температуру воды. Температура стирки влияет на качество и долговечность вещей. Следуйте рекомендациям по температуре для каждого типа ткани, чтобы избежать деформации и выцветания. Регулярно очищайте стиральную машину. Чистая машина работает эффективнее и служит дольше. Очищайте фильтры, барабан и лотки для моющих средств, чтобы избежать неприятных запахов и накипи.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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