Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты, которые убьют вашего попугая: будьте осторожны
Простой способ уничтожить садовых вредителей без химии — используйте ботву
Помидоры разного цвета: какие выбрать для здоровья
Как вырастить комнатные нарциссы? Правила ухода за цветком
Государство берёт под контроль онлайн-платформу Мой спорт
Почему стресс способствует увеличению веса?
Дементия у пожилых: что важно знать, чтобы замедлить прогресс болезни
Правила употребления фиников для тех, кто хочет похудеть
Осьминог Туркета и его вклад в науку о климате

Как сохранить вещи красивыми и ухоженными: 5 советов по стирке

1:27
Недвижимость

Стирка стала рутиной, и это неудивительно: что может быть проще, чем загрузить вещи в стиральную машину и потом достать их чистыми? Мы подготовили пять простых, но эффективных советов, которые помогут продлить срок службы ваших вещей и добиться их идеальной чистоты.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина
  1. Сортируйте бельё. Разделяйте светлые и тёмные вещи, а также шерсть и деликатные ткани. Это не только сохранит цвет и качество ткани, но и предотвратит появление пятен.
  2. Не перегружайте стиральную машину. Соблюдайте рекомендации по загрузке и оставляйте пространство в барабане. Это обеспечит более эффективное удаление загрязнений и предотвратит износ машины.
  3. Используйте подходящее моющее средство. Выбирайте средства для стирки в зависимости от типа ткани и цвета белья. Специальные порошки и гели помогут сохранить яркость и мягкость ваших вещей.
  4. Регулируйте температуру воды. Температура стирки влияет на качество и долговечность вещей. Следуйте рекомендациям по температуре для каждого типа ткани, чтобы избежать деформации и выцветания.
  5. Регулярно очищайте стиральную машину. Чистая машина работает эффективнее и служит дольше. Очищайте фильтры, барабан и лотки для моющих средств, чтобы избежать неприятных запахов и накипи.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Красота и стиль
Кроп-тренчи: главный модный хит весны Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Последние материалы
Секреты борьбы с целлюлитом: как улучшить состояние кожи в домашних условиях
В каких консервах скрывается смертельная угроза
Водители не знали: простое правило продлит жизнь кондиционеру
В Молдавии затраты на закупку электроэнергии увеличились
Признаки болезней щитовидной железы: что должен знать каждый
Почему собака каждый вечер в 8 часов вечера забивается в угол комнаты и смотрит в стену
Тысячелетние тайны аборигенов: загадочные сооружения Австралии
Как почистить диван от пятен? Простые хитрости, которые следует знать
Как получить богатый урожай сочной и вкусной свеклы? Раскрыты главные секреты
Как украсить участок стильной альпийской горкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.