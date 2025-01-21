Готовимся к приезду гостей: как разгладить шторы без утюга
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Шторы могут потерять аккуратный вид после стирки, а утюжить их не всегда удобно. Но есть способ, который не требует усилий и времени, — обычный пар.
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Шторы
Как это сделать
- Развесьте шторы сразу после стирки. Важно, чтобы они были ещё влажными. Подвешенные вертикально, они под действием собственного веса разгладятся.
- Используйте парогенератор. Проведите паром вдоль всей длины ткани, держа прибор на расстоянии, чтобы избежать образования мокрых пятен.
- Горячий душ. Если у вас нет парогенератора, повесьте шторы в ванной и включите горячую воду. Пар от воды разгладит складки, а ткань приобретёт свежий вид.
Советы для идеального результата
- Если шторы сильно помялись, можно аккуратно потянуть их руками, чтобы разгладить особо заметные складки.
- Используйте влажную губку, если пар не справляется с отдельными заломами. Лёгкие поглаживания ткани помогут вернуть ей ровность.
- Для плотных штор может понадобиться повторить процесс несколько раз.
Чего не стоит делать
- Не вешайте шторы на яркое солнце, чтобы избежать выгорания ткани.
- Не прибегайте к жёсткому воздействию (например, утюгу с высокой температурой), если ткань деликатная.
Этот способ экономит время и силы, особенно если вы не любите долго возиться с утюгом.
Уточнения
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру