Готовимся к приезду гостей: как разгладить шторы без утюга

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1:27
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Шторы могут потерять аккуратный вид после стирки, а утюжить их не всегда удобно. Но есть способ, который не требует усилий и времени, — обычный пар.

Шторы
Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шторы

Как это сделать

  • Развесьте шторы сразу после стирки. Важно, чтобы они были ещё влажными. Подвешенные вертикально, они под действием собственного веса разгладятся.
  • Используйте парогенератор. Проведите паром вдоль всей длины ткани, держа прибор на расстоянии, чтобы избежать образования мокрых пятен.
  • Горячий душ. Если у вас нет парогенератора, повесьте шторы в ванной и включите горячую воду. Пар от воды разгладит складки, а ткань приобретёт свежий вид.

Советы для идеального результата

  • Если шторы сильно помялись, можно аккуратно потянуть их руками, чтобы разгладить особо заметные складки.
  • Используйте влажную губку, если пар не справляется с отдельными заломами. Лёгкие поглаживания ткани помогут вернуть ей ровность.
  • Для плотных штор может понадобиться повторить процесс несколько раз.

Чего не стоит делать

  • Не вешайте шторы на яркое солнце, чтобы избежать выгорания ткани.
  • Не прибегайте к жёсткому воздействию (например, утюгу с высокой температурой), если ткань деликатная.

Этот способ экономит время и силы, особенно если вы не любите долго возиться с утюгом.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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