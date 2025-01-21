Готовимся к приезду гостей: как разгладить шторы без утюга

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы могут потерять аккуратный вид после стирки, а утюжить их не всегда удобно. Но есть способ, который не требует усилий и времени, — обычный пар.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Как это сделать

Развесьте шторы сразу после стирки. Важно, чтобы они были ещё влажными. Подвешенные вертикально, они под действием собственного веса разгладятся.

Используйте парогенератор. Проведите паром вдоль всей длины ткани, держа прибор на расстоянии, чтобы избежать образования мокрых пятен.

Горячий душ. Если у вас нет парогенератора, повесьте шторы в ванной и включите горячую воду. Пар от воды разгладит складки, а ткань приобретёт свежий вид.

Советы для идеального результата

Если шторы сильно помялись, можно аккуратно потянуть их руками, чтобы разгладить особо заметные складки.

Используйте влажную губку, если пар не справляется с отдельными заломами. Лёгкие поглаживания ткани помогут вернуть ей ровность.

Для плотных штор может понадобиться повторить процесс несколько раз.

Чего не стоит делать

Не вешайте шторы на яркое солнце, чтобы избежать выгорания ткани.

Не прибегайте к жёсткому воздействию (например, утюгу с высокой температурой), если ткань деликатная.

Этот способ экономит время и силы, особенно если вы не любите долго возиться с утюгом.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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