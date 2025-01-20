Посмотрите на свою клавиатуру: рассказываем, как её почистить

Клавиатура ноутбука со временем становится настоящим пылесборником, накапливая крошки, пыль и грязь. Однако неудачная попытка её очистить может привести к поломке. Как же почистить её правильно и безопасно?
Перед тем как приступить, убедитесь, что ноутбук выключен и отключён от сети. Это убережёт вас от замыкания. Также рекомендуется использовать мягкие инструменты, чтобы избежать повреждений.
Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью и периодически используйте воздушный баллончик. Это поможет избежать сильных загрязнений. А главное — старайтесь не есть и не пить за ноутбуком.
Клавиату́ра — комплект расположенных в определённом порядке клавиш или кнопок (лат. clavis — ключ) для управления каким-либо устройством или для ввода данных.
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