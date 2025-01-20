Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветная жидкость в фарах: забытая практика автомобильной истории
Как экономия в СССР сделала цвет ЗИЛов культовым
Удивите свою любимую: готовим сочный люля-кебаб в духовке
Золото в кожуре — как ченпи превращает Синьхуэй в центр притяжения
Кошачий лоток без запаха: секрет правильного наполнителя
Как понять, что вашим волосам не хватает белка или увлажнения?
Гниение урожая даже в сухом погребе: как не допустить этого?
Почему Марс потерял водные пространства
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Посмотрите на свою клавиатуру: рассказываем, как её почистить

1:38
Недвижимость

Клавиатура ноутбука со временем становится настоящим пылесборником, накапливая крошки, пыль и грязь. Однако неудачная попытка её очистить может привести к поломке. Как же почистить её правильно и безопасно?

Ноутбук
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Этапы подготовки

Перед тем как приступить, убедитесь, что ноутбук выключен и отключён от сети. Это убережёт вас от замыкания. Также рекомендуется использовать мягкие инструменты, чтобы избежать повреждений.

Основные способы чистки

  • Воздушный баллончик. Самый простой и эффективный способ удалить пыль и крошки между клавишами — продувка клавиатуры сжатым воздухом. Направляйте струю воздуха под углом, чтобы избежать давления на клавиши.
  • Мягкая щётка. Щёточка с мягким ворсом поможет аккуратно собрать пыль с поверхности клавиш и из-под них.
  • Специальный гель. Липкий очиститель, напоминающий пластилин, хорошо собирает мелкие частицы. Просто прикладывайте его к клавишам и снимайте, забирая грязь.

Что нельзя делать

  • Не используйте влажные тряпки или моющие средства. Влага может попасть внутрь и вызвать коррозию.
  • Никогда не заливайте жидкость прямо на клавиатуру.
  • Избегайте острых предметов, чтобы не повредить клавиши.

Как поддерживать чистоту

Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью и периодически используйте воздушный баллончик. Это поможет избежать сильных загрязнений. А главное — старайтесь не есть и не пить за ноутбуком.

Уточнения

Клавиату́ра — комплект расположенных в определённом порядке клавиш или кнопок (лат. clavis — ключ) для управления каким-либо устройством или для ввода данных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как налоговая узнаёт, что вы сдаёте квартиру и скрываете доходы
Недвижимость
Как налоговая узнаёт, что вы сдаёте квартиру и скрываете доходы Аудио 
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков
Экономика и бизнес
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Гардероб для невысоких: одно простое правило, которое меняет всё
Какие растения помогут увеличить урожай картофеля
Верните блеск своим стеклам: как полировать их самостоятельно
Дом, где родилась легенда: резиденция Вальтера Скотта выставлена на продажу
Тихоокеанское побережье Канады — почему здесь нужно побывать
Защититься от дронов ВСУ помогут разработки СССР: эксперт рассказал, как улучшить систему ПВО
Какие страны имеют шанс пережить ядерную зиму — исследование учёных
Как избавиться от привычки заедать эмоции: советы и стратегии
Глобальные валюты: доллар резко упал после инаугурации Трампа на фоне ослабления опасений торговой войны
Сонный паралич: мифы и правда о загадочном состоянии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.