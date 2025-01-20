Посмотрите на свою клавиатуру: рассказываем, как её почистить

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Клавиатура ноутбука со временем становится настоящим пылесборником, накапливая крошки, пыль и грязь. Однако неудачная попытка её очистить может привести к поломке. Как же почистить её правильно и безопасно?

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук

Этапы подготовки

Перед тем как приступить, убедитесь, что ноутбук выключен и отключён от сети. Это убережёт вас от замыкания. Также рекомендуется использовать мягкие инструменты, чтобы избежать повреждений.

Основные способы чистки

Воздушный баллончик. Самый простой и эффективный способ удалить пыль и крошки между клавишами — продувка клавиатуры сжатым воздухом. Направляйте струю воздуха под углом, чтобы избежать давления на клавиши.

Мягкая щётка. Щёточка с мягким ворсом поможет аккуратно собрать пыль с поверхности клавиш и из-под них.

Специальный гель. Липкий очиститель, напоминающий пластилин, хорошо собирает мелкие частицы. Просто прикладывайте его к клавишам и снимайте, забирая грязь.

Что нельзя делать

Не используйте влажные тряпки или моющие средства. Влага может попасть внутрь и вызвать коррозию.

Никогда не заливайте жидкость прямо на клавиатуру.

Избегайте острых предметов, чтобы не повредить клавиши.

Как поддерживать чистоту

Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью и периодически используйте воздушный баллончик. Это поможет избежать сильных загрязнений. А главное — старайтесь не есть и не пить за ноутбуком.

Уточнения

Клавиату́ра — комплект расположенных в определённом порядке клавиш или кнопок (лат. clavis — ключ) для управления каким-либо устройством или для ввода данных.



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